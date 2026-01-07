Новый график движения поездов в Харьковской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за начала плановых работ на железной дороге, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В январе и феврале в Харьковской области произойдут временные изменения в движении пригородных поездов, связанные с проведением плановых ремонтных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим отдельные пригородные поезда будут курсировать по измененным маршрутам или по временно скорректированному графику движения.

В частности, в период с 19 по 24 января часть пригородных электричек в Харьковской области будет осуществлять рейсы по обновленному расписанию. Новый график движения поездов в Харьковской области выглядит следующим образом:

пригородный экспресс №6651 сообщением Сахновщина — Берестин будет отправляться в 06:18 и прибывать в 07:18 вместо ранее установленного времени отправления в 05:52 и прибытия в 06:58;

пригородный экспресс №6654 по маршруту Берестин - Сахновщина будет отправляться в 08:12 и прибывать в 09:15, тогда как по предварительному рассписанию отправка была запланирована на 08:30, а прибытие - на 09:33.

Новый график движения поездов в Харьковской области вводится для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда экспрессов во время проведения ремонтных работ. Пассажирам железной дороги рекомендуют заранее учитывать обновленный график при планировании поездок во избежание возможных неудобств.

Актуальное расписание движения пригородных поездов, а также детальный постанционный график всегда можно посмотреть на официальном сайте железной дороги.

