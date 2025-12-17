У Дніпрі вже відчувається серйозний тиск на ринок через дефіцит хліба, тож розповідаємо, що про це кажуть експерти.

Дефіцит хліба в Дніпрі може стати реальною проблемою через брак житнього зерна та борошна, повідомляє Politeka.

Пекарні готуються скорочувати випікання житнього хліба, а споживачі можуть зіткнутися з відсутнісю звичних сортів на полицях магазинів.

Як пояснив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, дефіцит хліба в Дніпрі зумовлений низькими посівами озимого жита в Україні.

У сезоні 2025/2026 планується збільшити імпорт жита та житнього борошна в п’ять разів - до 15-16 тисяч тонн, тоді як минулого року цей показник становив лише 3 тисячі тонн. Причина проста: аграрії неохоче сіють зерно через низьку врожайність та відсутність експортного попиту.

За словами Рибчинського, навіть додаткові осінні посіви не допоможуть компенсувати брак зерна, і дефіцит хліба в Дніпрі залишатиметься відчутним у зимовий період.

До цього додається й фактор колишніх поставок із Білорусі, які раніше покривали значну частину потреб, а зараз українські виробники змушені конкурувати з імпортом.

Ціни на жито зросли майже вдвічі: якщо 2024 року тонна коштувала 6-7 тисяч гривень, то у травні 2025 року вже 12-14 тисяч гривень. Вартість житнього борошна відповідно теж підскочила: українське досягло 18 тисяч гривень за тонну, імпортне близько 20 тисяч гривень.

Експерти попереджають, що така ситуація означає не лише підвищення цінників на готові вироби, а й можливе скорочення випікання. Пекарні наразі переглядають виробничі плани, обмежуючи обсяги та асортимент, аби зберегти економічну доцільність.

