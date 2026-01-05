Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах обеспечивает поддержку, безопасность и уверенность в сложный период.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах начала работу в рамках программы поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Информация об этом опубликована на официальной странице Департамента социальной защиты города Facebook.

Такая инициатива направлена ​​на людей, лишившихся жилья из-за боевых действий, а также на пожилых граждан и маломобильных жителей. Цель – обеспечить безопасные условия проживания и базовые ресурсы для наиболее уязвимых категорий.

Программа предусматривает компенсации за поврежденное жилье, финансовую поддержку для аренды, а также организацию временных помещений. Местные власти обустраивают модульные городки с необходимыми удобствами, а социальные работники помогают пожилым людям и лицам с инвалидностью при оформлении документов.

Для участия необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Заявления подаются всем членам домохозяйства по адресу: ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники социальной защиты консультируют о процедуре и помогают правильно заполнить документы.

Кроме финансовой поддержки, проект включает в себя комплексные услуги для пострадавших семей, что позволяет быстро компенсировать расходы на аренду и подготовить жилье к комфортному проживанию.

Дополнительно пожилым жителям оказывается помощь в организации быта и получении ресурсов для стабильности. Благодаря этому гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах обеспечивает поддержку, безопасность и уверенность в сложный период.

Организаторы отмечают, что программа будет работать в течение всего зимнего сезона, постепенно охватывая все больше семей, нуждающихся в помощи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.