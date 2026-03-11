Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется вместе с международными партнерами и ориентирована на улучшение качества жизни.

В 2026 году началась гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области, направленная на поддержку пожилых людей и семей, оказавшихся в сложных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициативу реализуют в Харькове и в Изюме. Проект охватывает восстановление поврежденного жилья и обеспечение базовых потребностей пострадавших от обстрелов жителей или длительное время находившихся в опасных условиях.

В рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусмотрен ремонт дверей, окон, кровли, а также восстановление стен и потолков. Объем работ определяют после технического осмотра каждого дома специалисты.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители и беременные женщины. Каждое обращение рассматривается индивидуально, даже при отсутствии части документов.

Для участия необходимо предоставить паспорт, подтверждение права собственности и справку о доходах. Консультанты сопровождают заявителей при оформлении и объясняют последовательность действий.

Отдельное направление предполагает домашнее сопровождение одиноких пожилых людей и жителей с серьезными проблемами со здоровьем. Специалисты помогают по бытовым делам и создают безопасные условия проживания.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется вместе с международными партнерами и ориентирована на улучшение качества жизни старших жителей региона.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей. Своевременная подача заявления позволяет ускорить рассмотрение и получить необходимую поддержку.

