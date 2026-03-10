Завершение отопительного сезона 2026 года в Николаевской области напоминает жителям о важности контроля за расходами и подготовке к отключению тепла в своих домах.

Завершение отопительного сезона 2026 в Николаевской области в 2026 году регламентируется постановлением Кабинета Министров №830 от 21 августа 2019, сообщает Politeka.

Точная дата отключения тепла не установлена ​​документом . Подача прекращается, когда среднесуточная температура в течение трех суток стабильно превышает +8 °C.

Это позволяет перевести котельные и сети в летний режим без резких перепадов температуры в жилых домах и в социальных объектах. Благодаря такому подходу обеспечивается безопасный и плавный переход в теплое время года.

В завершение отопительного сезона в Николаевской области жителям советуют проверять состояние батарей, вентиляционных решеток и контролировать температуру в помещениях. Планировка проветривания помогает поддерживать комфортный уровень влажности и избегать чрезмерного охлаждения.

Также важно следить за показателями счетчиков и своевременно передавать данные в теплосеть во избежание недоразумений и обеспечить эффективный обогрев жилья.

Напомним, что прошлый отопительный сезон 2024/2025 завершился в апреле 2025 года. Окончательное отключение тепла происходило по решению местных властей с учетом погодных условий и состояния сетей.

Специалисты рекомендуют размещать мебель и шторы так, чтобы не блокировать тепловые потоки, проверять уплотнители на окнах и дверях и использовать термостаты для поддержания комфортной температуры.

Эксперты отмечают, что при постепенном отключении батарей следует внимательно контролировать микроклимат в помещениях, обеспечивать равномерное распределение тепла и поддерживать оптимальный уровень влажности. Это позволяет снизить потери тепла и избежать дискомфорта для жителей.

