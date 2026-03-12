Вопрос о завершении отопительного сезона в Полтаве в 2026 году сейчас находится на рассмотрении.

Окончательное решение о завершении отопительного сезона в Полтаве на 2026 год будут принимать городские власти, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия «Полтаватеплоенерго» Игорь Процай.

По его словам, отопительный сезон в городе продолжается, а вопрос об отключении теплоснабжения находится на рассмотрении. То есть, в Полтаве пока не планируют прекращать подачу централизованного отопления, несмотря на постепенное потепление. Предприятие со своей стороны будет давать городским властям соответствующие рекомендации, опираясь на температурные показатели.

Представитель «Полтаватеплоенерго» отметил, что при принятии решения необходимо учитывать ряд факторов, в том числе ситуацию в стране и возможные риски, связанные с обстрелами. Поэтому подход должен быть взвешенным и продуманным.

Обычно в Украине отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха в течение нескольких дней подряд превышает +8 °C. Хотя синоптики уже прогнозируют потепление, специалисты советуют еще понаблюдать за погодой.

Также немаловажным фактором остаются ночные температуры. Если они останутся достаточно высокими и не ожидаются холодные ночи, теплоснабжающие службы смогут подготовиться к завершению сезона.

По словам Игоря Процая, предприятие пытается учитывать интересы и государства и потребителей, ведь для жителей важно не платить лишние средства за тепло. Сейчас специалисты планируют еще несколько дней отслеживать погодные условия, после чего могут появиться более конкретные решения по завершению отопительного периода.

Источник: Суспільне.

