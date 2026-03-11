Графики отключения электроэнергии в Запорожье на 12 марта были введены в части города.

Графики отключения света в Запорожье на 12 марта продлятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Соответствующую информацию обнародовали в компании «Запоріжжяобленерго».

Сообщается, что графики отключения электроэнергии в Запорожье на 12 марта были введены в связи с проведением плановых технических и профилактических работ на электросетях.

С 9 до 17 часов из-за срочного ремонта исчезнет свет в домах, находящихся на улицах:

Брюлова — 5;

Дмытра Вышневецького — 32, 34, 36, 38, 42, 44;

Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 177;

Мыхайла Залевського — 2.

С 9 до 16 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье. Они охватят следующие адреса города:

Архитектурна — 70, 72;

Виктора Духовченка — 42–64, 67–89;

Євгена Адамцевыча — 196–224, 243–275;

Игора Сикорського — 218–232;

Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103;

Мальовныча — 47–91, 52–106.

С 9 до 17 часов из-за планового ремонта будут действовать ограничения на улицах:

Авраменка — 14А;

Бирюзова — 1–19, 1А, 2–28;

Богдана Завады — 6А, 8;

Вийськбуд — 9;

Володымыра Кубийовыча — 1–45, 2–16, 18, 20А, 20–50;

Вузивська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28;

Грызодубовои — 1, 31;

Друкарська — 1, 7, 102–132, 113–133, 134–152, 135–143;

Дунайська — 3, 3А;

Електрычна — 245, 245–247, 247, 264–278, 274;

Електролизна — 15–31, 31А, 26–30;

Жытомырська — 116–162, 121–153, 155–177, 164–202;

Затышна — 2, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 48;

Зеленого Клыну — 75–121, 123–165;

Ивана Огиенка — 10–20, 11–19, 21А;

Лейтенантська — 36–48, 37–49, 50–60, 51–61;

Машынна — 261–279;

Незалежности — 1–9, 2–10, 13;

Олексия Заикы — 1–27, 2–12;

Основна — 119–133, 122–140, 142–148;

Стартова — 15, 44, 48, 70, 71А, 75Б, 76, 77, 91, 91А, 93, 96, 97, 99, 105;

Трембитна — 40–46, 41–47, 48–88, 51–101;

Ярославны — 1–19, 1А, 2–28;

пров. Абхазькый — 1–13, 2–10;

пров. Боковый — 5–13, 8–14;

пров. Будапештськый — 2–6, 3–7;

пров. Садыбный — 2–14;

пров. Стрилковый — 1–5, 2, 4–14, 7–13;

Ориховське шосе — 10.

