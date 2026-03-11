Графики отключения света в Запорожье на 12 марта продлятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Соответствующую информацию обнародовали в компании «Запоріжжяобленерго».

Сообщается, что графики отключения электроэнергии в Запорожье на 12 марта были введены в связи с проведением плановых технических и профилактических работ на электросетях.

С 9 до 17 часов из-за срочного ремонта исчезнет свет в домах, находящихся на улицах:

  • Брюлова — 5;
  • Дмытра Вышневецького — 32, 34, 36, 38, 42, 44;
  • Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 177;
  • Мыхайла Залевського — 2.

С 9 до 16 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье. Они охватят следующие адреса города:

  • Архитектурна — 70, 72;
  • Виктора Духовченка — 42–64, 67–89;
  • Євгена Адамцевыча — 196–224, 243–275;
  • Игора Сикорського — 218–232;
  • Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103;
  • Мальовныча — 47–91, 52–106.

світло, електроенергія, лампа

С 9 до 17 часов из-за планового ремонта будут действовать ограничения на улицах:

  • Авраменка — 14А;
  • Бирюзова — 1–19, 1А, 2–28;
  • Богдана Завады — 6А, 8;
  • Вийськбуд — 9;
  • Володымыра Кубийовыча — 1–45, 2–16, 18, 20А, 20–50;
  • Вузивська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28;
  • Грызодубовои — 1, 31;
  • Друкарська — 1, 7, 102–132, 113–133, 134–152, 135–143;
  • Дунайська — 3, 3А;
  • Електрычна — 245, 245–247, 247, 264–278, 274;
  • Електролизна — 15–31, 31А, 26–30;
  • Жытомырська — 116–162, 121–153, 155–177, 164–202;
  • Затышна — 2, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 48;
  • Зеленого Клыну — 75–121, 123–165;
  • Ивана Огиенка — 10–20, 11–19, 21А;
  • Лейтенантська — 36–48, 37–49, 50–60, 51–61;
  • Машынна — 261–279;
  • Незалежности — 1–9, 2–10, 13;
  • Олексия Заикы — 1–27, 2–12;
  • Основна — 119–133, 122–140, 142–148;
  • Стартова — 15, 44, 48, 70, 71А, 75Б, 76, 77, 91, 91А, 93, 96, 97, 99, 105;
  • Трембитна — 40–46, 41–47, 48–88, 51–101;
  • Ярославны — 1–19, 1А, 2–28;
  • пров. Абхазькый — 1–13, 2–10;
  • пров. Боковый — 5–13, 8–14;
  • пров. Будапештськый — 2–6, 3–7;
  • пров. Садыбный — 2–14;
  • пров. Стрилковый — 1–5, 2, 4–14, 7–13;
  • Ориховське шосе — 10.

