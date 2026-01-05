Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах забезпечує підтримку, безпеку та впевненість у складний період.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах розпочала роботу в межах програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Інформація про це опублікована на офіційній сторінці Департаменту соціального захисту міста у Facebook.

Така ініціатива спрямована на людей, які втратили житло через бойові дії, а також на літніх громадян і маломобільних мешканців. Мета — забезпечити безпечні умови проживання та базові ресурси для найбільш вразливих категорій.

Програма передбачає компенсації за пошкоджене житло, фінансову підтримку для оренди, а також організацію тимчасових помешкань. Місцева влада облаштовує модульні містечка з необхідними зручностями, а соціальні працівники допомагають літнім людям і особам з інвалідністю під час оформлення документів.

Для участі необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Заяви подаються для всіх членів домогосподарства за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники соціального захисту консультують щодо процедури та допомагають правильно заповнити документи.

Окрім фінансової підтримки, проєкт включає комплексні послуги для постраждалих сімей, що дозволяє швидко компенсувати витрати на оренду та підготувати житло до комфортного проживання.

Додатково літнім мешканцям надають допомогу в організації побуту та отриманні ресурсів для стабільності. Завдяки цьому гуманітарна допомога для ВПО у Сумах забезпечує підтримку, безпеку та впевненість у складний період.

Організатори наголошують, що програма працюватиме протягом усього зимового сезону, поступово охоплюючи все більше сімей, які потребують допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.