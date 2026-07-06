Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет переселенцам стабилизировать жизнь и почувствовать безопасность.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает предоставление временного жилья переселенцам, сообщает Politeka.

Каждая семья или отдельное лицо может получить квартиру или комнату сроком до одного года с возможностью продления в случае отсутствия собственного жилья.

Минимальная площадь определена на уровне 6 квадратных метров на человека. Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области принимается по балльной системе, оценивающей реальные потребности заявителей.

Первоочередное право имеют многодетные семьи, домохозяйства с детьми, беременные, люди с ограниченной трудоспособностью, а также пенсионеры, чьи квартиры или дома оказались непригодными из-за боевых действий.

Программа гарантирует базовые условия проживания: безопасные помещения, доступ к кухне и возможность самостоятельно готовить еду. Дополнительно предусмотрена поддержка ведения домашнего хозяйства и помощь в социальной адаптации. Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет переселенцам стабилизировать жизнь и почувствовать безопасность.

Чтобы воспользоваться программой, гражданам необходимо встать на учет в центре предоставления административных услуг, исполкоме сельсовета или горсовета или районной государственной администрации.

После подачи документов на каждого человека или семью создают учетное дело и присваивают индивидуальный номер для дальнейшей идентификации и контроля распределения жилья.

Программа призвана обеспечить переселенцам стабильность и свести к минимуму социальные риски во время сложного периода жизни на новом месте.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: регистрация продлится всего один день, что еще нужно знать.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: раздача будет длиться всего два дня, куда нужно обращаться.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.