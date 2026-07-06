Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дозволяє переселенцям стабілізувати життя та відчути безпеку.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачає надання тимчасового помешкання переселенцям, повідомляє Politeka.

Кожна сім’я або окрема особа може отримати квартиру чи кімнату на строк до одного року з можливістю продовження у разі відсутності власного житла.

Мінімальна площа визначена на рівні 6 квадратних метрів на людину. Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області ухвалюється за бальною системою, яка оцінює реальні потреби заявників.

Першочергове право мають багатодітні родини, домогосподарства з дітьми, вагітні, люди з обмеженою працездатністю, а також пенсіонери, чиї квартири або будинки стали непридатними через бойові дії.

Програма гарантує базові умови для проживання: безпечні приміщення, доступ до кухні та можливість самостійно готувати їжу. Додатково передбачена підтримка у веденні домашнього господарства та допомога у соціальній адаптації. Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дозволяє переселенцям стабілізувати життя та відчути безпеку.

Щоб скористатися програмою, громадянам необхідно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконкомі сільради або міськради, або районній державній адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім’ю створюють облікову справу та присвоюють індивідуальний номер для подальшої ідентифікації та контролю розподілу житла.

Програма покликана забезпечити переселенцям стабільність та мінімізувати соціальні ризики під час складного періоду життя на новому місці.

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