Доплата пенсионерам в Днепропетровской области позволяет увеличить размер ежемесячной пенсии, однако порядок ее начисления зависит от условий и критериев.

Часть пенсионеров в Днепропетровской области может оформить ежемесячную доплату, если отвечает установленным законом требованиям, сообщает Politeka.net.

Речь идет о надбавке, предусмотренной для отдельных категорий военных пенсионеров, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи.

По информации Пенсионного фонда Украины, право на такую ​​доплату имеют граждане, получающие военную пенсию по инвалидности или за выслугу лет в соответствии с Законом Украины №2262. В то же время, для назначения выплаты необходимо одновременно выполнять несколько условий: не работать, не проходить военную службу и содержать нетрудоспособного члена семьи, в частности несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, обязательным условием является то, что лицо, за которое назначается надбавка, не должно получать собственную пенсию, государственную социальную помощь по инвалидности или пособие на ребенка, выплачиваемого одиноким матерям.

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма равняется 1297,5 гривны. Доплата для пенсионеров в Днепропетровской области назначается отдельно на каждого нетрудоспособного члена семьи, который находится на иждивении пенсионера.

Если одного и того же нетрудоспособного родственника содержат два или более пенсионеров из одной семьи, доплату будут выплачивать только одному из них по взаимному согласию.

В Пенсионном фонде также напоминают, что прибавка не назначается автоматически. Для ее оформления необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ с заявлением и пакетом документов. В частности, необходимо предоставить паспорт, документы, подтверждающие родственные связи и факт пребывания нетрудоспособного члена семьи на иждивении, подтверждение совместного проживания, а также документы, удостоверяющие, что заявитель не работает и не проходит военную службу.

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