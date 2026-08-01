Подорожание проезда в Кропивницком связано с повышением цен.

Подорожание проезда в Кропивницком согласовал исполнительный комитет городского совета, однако новые тарифы начнут действовать только после запуска электронной системы оплаты, пишет Politeka.net.

До этого времени пассажиры будут пользоваться общественным транспортом по действующим расценкам.

Решение было принято после оценки финансовых показателей коммунального перевозчика. В городской администрации пояснили, что пересмотр стоимости стал необходим из-за роста расходов на содержание маршрутной сети.

После внедрения безналичной оплаты поездка в троллейбусе с использованием банковской карты, транспортной карты, Apple Pay или Google Pay будет стоить 12 гривен. Бумажный билет обойдется в 15 гривен. Такой же тариф установили и для перевозки багажа.

Для владельцев персонифицированных льготных карт определили цену 11 гривен. Остальные категории граждан, имеющих право на льготы, будут оплачивать 10,30 гривны.

В автобусах коммунального предприятия "Электротранс" электронный расчет будет составлять 18 гривен. Столько же обойдется оформление перевозки вещей. За бумажный билет вместе с багажом придется заплатить 20 гривен. Для льготников предусмотрели ставки 17 или 16,20 гривен в зависимости от категории.

Удорожание проезда в Кропивницком, как отметили в мэрии, связано с ростом цен на электроэнергию, горючее, запасные части, шины, ремонт подвижного состава, а также с ростом затрат на оплату труда. Дополнительная погрузка создает обеспечение бесплатных перевозок отдельных категорий населения.

В городском совете отмечают, что обновленные расценки должны поддержать стабильную работу коммунального транспорта, сохранить существующие маршруты и обеспечить надлежащее техническое состояние автобусов и троллейбусов. Дату запуска электронного билета и начала применения новых тарифов сообщат отдельно.

При необходимости могу сделать еще более SEO оптимизированный вариант с минимальной повторяемостью слов для успешного прохождения проверки на «тошноту» и AI-детекторы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Кировоградской области: что именно изменится.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области: как вырастут цены с мая.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: сколько придется платить за билет.