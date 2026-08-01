Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает привлекать потребителей, ведь в конце июля выросли средние цены на отдельные популярные товары, в частности сметану, курятину и свежие огурцы, пишет издание Politeka.net.

Заметнее всего за последний месяц подорожала сметана «Простонаше» жирностью 20%. Средняя стоимость упаковки весом 340 грамм достигла 73,24 гривны, тогда как в июне этот показатель составлял 67,13 гривны. Таким образом, прирост превысил 10 гривен.

В торговых сетях цены отличаются незначительно. В Metro продукт стоит 70,72 гривны, а у Megamarket и Novus – по 74,50 гривны. В июле после нескольких волн роста показатель стабилизировался на уровне более 73 гривен.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области коснулось и мясной категории. Средняя стоимость куриной тушки поднялась до 114 гривен за килограмм. Для сравнения месяц назад покупатели платили примерно 110,50 гривны.

На овощном рынке тоже зафиксировали изменения. Гладкие огурцы сейчас продаются в среднем по 69 гривен за килограмм. В конце июня их можно было приобрести примерно за 63 гривны, хотя в течение июля стоимость неоднократно колебалась в зависимости от объема предложения.

Эксперты отмечают, что сезонные факторы, расходы производителей и ситуация со снабжением продолжают влиять на формирование розничных цен. Поэтому в ближайшее время отдельные категории продовольственных товаров могут как дорожать, так и дешеветь в зависимости от рыночной ситуации.

Специалисты советуют следить за обновлением цен, ведь ситуация на продовольственном рынке остается динамичной.

Источник: Минфин

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