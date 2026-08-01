Графики отключения света в Николаевской области на 2 и 3 августа коснутся десятков адресов.

Украинцам раскрыли, каковы плановые графики отключения света, которые продлятся в Николаевской области на 2 и 3 августа, пишет Politeka.net.

Энергетики рекомендуют жителям заранее подготовиться к графику отключения света в Николаевской области на 2 и 3 августа, зарядить необходимые электронные устройства и учесть график выполнения работ при планировании дня. После ремонта электроснабжение будет восстановлено в штатном режиме.

По информации АО «Николаевоблэнерго», в воскресенье, 2 августа, плановые работы будут проводиться с 08:00 до 17:00. В поселке Еланець временные отключения электроэнергии коснутся отдельных домов на следующих улицах:

10 Дывизии — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23А

М. Куценка — 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43А, 44, 45, 47, 49, 52А, 54, 56, 58

Незалежности, пр. — 31

02.08.2026, с 08:00 до 17:00 часов также без света останутся жители села Возсиятське. Обесточение будут действовать по адресам на улицах:

Покровська — 193

Степова — 85А

Центральна — 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26Б, 27, 28, 29А, 31, 32А, 33, 34, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 46А, 48, 50, 52, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 109, 113, 178А, 186, 191

В понедельник, 3 августа, запланировано два этапа ремонтных работ. Первый пройдет с 00:01 до 07:00 в городе Первомайськ. В настоящее время электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей на улицах:

О. Коротченка — 1, 1В, 8А, 10, 10А, 15, 15А, 17, 30А, 56/722

Одеська — 56/1392, 111, 113, 113/18, 113/76, 113/77, 115, 117, 119, 119/48, 121, 129, 133, 133А, 133В, 137, 141, 141П, 141Н, 141/79, 141К

Сонячна — 1А, 2, 2А, 2А/4, 2В/1, 2Д/1, 2Д/3, 2Д/7, 3А, 3Б, 4, 6, 8, 10, 12А, 13, 21, 25

Второй этап начнется в 08:00 и продлится до 19:00. В этот период плановые работы будут проводиться в селе Артаково, где без электроэнергии временно останутся отдельные дома на улицах:

Захысныкив Украины — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16

Л. Украинкы — 1, 4, 12, 13, 14, 15

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 24, 26, 28, 30.

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