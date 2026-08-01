Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье также можно найти через специализированные сервисы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается доступным благодаря частным инициативам и специализированным онлайн-платформам, где регулярно появляются новые предложения для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, пишет Politeka.net.

Один из актуальных вариантов расположен в селе Вольнокурьяновское Запорожского района, примерно в 30 километрах от областного центра. Владелец готов бесплатно предоставить отдельную комнату женщине со статусом внутренне перемещенного лица.

Помещение рассчитано на одну жительницу без ограничений продолжительности пребывания. Хозяин отмечает, что ищет женщину от 27 до 45 лет без вредных привычек, которая по возможности будет помогать с несложными домашними делами.

Дом имеет три комнаты, одна из которых проходная. Отопление обеспечивает печь, потому запас дров необходимо готовить без помощи других. Санузел обустроен на улице, а еду можно готовить на печи или газовом баллоне.

Дом оборудован интернетом, генератором, холодильником, морозильной камерой и микроволновой печью. Во дворе также содержат домашних животных. По словам владельца, при необходимости он может помочь продуктам первой необходимости и предоставить подтверждение проживания для оформления документов.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье также можно найти через специализированные сервисы, регулярно обновляющие перечень доступных адресов. Такие ресурсы помогают связаться с хозяевами и уточнить условия заселения.

Специалисты советуют перед переездом внимательно проверить информацию, выяснить сроки пребывания, перечень бытовых удобств и убедиться, что объявление остается актуальным. Из-за значительного спроса отдельные варианты быстро находят новых жителей, поэтому с обращением рекомендуют не медлить.

Источник: Допомагай, Дія

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