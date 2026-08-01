Дефицит продуктов в Хмельницкой области в ближайшее время не прогнозируется, несмотря на неблагоприятные оценки урожая томатов в разных странах мира, пишет Politeka.net.

Эксперты отмечают, что украинский рынок остается обеспеченным, а сезонное увеличение предложения уже способствует постепенному снижению цен.

В 2026 году производители помидоров в нескольких государствах столкнулись с последствиями засухи, аномальной жары, града и сильных ливней. Наибольшие потери понесли Калифорния, Испания, Иран и Греция. В то же время, Италия и Китай смогли нарастить производство, частично компенсировав сокращение мировых объемов.

В странах Европы стоимость томатов пока остается выше привычных показателей. Аналитики объясняют ситуацию погодными факторами, отразившимися на урожайности и логистике поставок.

В Украине наблюдается противоположная тенденция. После весеннего удорожания овощи постепенно дешевеют благодаря активному поступлению продукции нового сезона. В магазинах средние цены уже ниже, чем в начале лета, а на рынках покупатели могут найти более выгодные предложения.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области, по оценкам специалистов, тоже маловероятен. Аграрии рассчитывают на достаточный урожай, а почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак сообщил, что повторные посевы помогли частично компенсировать потери, вызванные весенними заморозками.

По прогнозам, самый выгодный период для покупки помидоров традиционно приходится на конец июля, август и начало сентября. В это время на прилавках значительно увеличивается количество продукции из открытого грунта, что влияет на формирование стоимости.

Аналитики добавляют, что определенные риски остаются только при длительных погодных аномалиях или сокращении импортных поставок. Тем не менее, украинский рынок демонстрирует устойчивость, а прогнозируемый объем промышленного урожая томатов составляет около 550 тысяч тонн.

Источник: telegraf

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