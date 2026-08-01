Графики отключения света в Днепропетровской области на 2 и 3 августа продлятся долгое время.

В связи с плановыми работами вводятся графики отключения света в Днепропетровской области на 2 и 3 августа, сообщает издание Politeka.net.

В течение двух дней энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования, будут проверять состояние сетей и устранять обнаруженные неисправности.

Специалисты призывают жителей области заранее подготовиться к графику отключения света в Днепропетровской области на 2 и 3 августа: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть график отключений при планировании своих дел.

В воскресенье, 2 августа, плановые работы продолжатся в селе Вербкы. Обесточение продлится с 08:00 до 19:00. В настоящее время без электроэнергии останутся потребители по следующим адресам:

Вышнева, Волошкова, Гоголя Мыколы, Козацька, Лугова, Молодижна, Сонячна.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 2 августа также охватят часть поселка Роздоры. Обесточение продлится с 08:00 до 19:00 часов. В связи с проведением технических работ электроснабжение будет временно прекращено для отдельных домов на улицах:

Мыру, Харкивська, Центральна, Вышнева, Зализнычна.

В понедельник, 3 августа, плановые работы охватят населённый пункт Вербкы. Отключение запланировано по нескольким адресам, где с 08:00 до 19:00 без электроэнергии останутся отдельные дома на улицах:

Вышнева, Волошкова, Гоголя Мыколы, Козацька, Лугова, Молодижна, Сонячна.

Источник: Вербковская сельская территориальная община

Источник: Чумаковский Старостинский Округ

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