Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком также может затронуть частный сектор.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком может быть утверждено после завершения общественного обсуждения, пишет Politeka.net.

Речь идет о возможной корректировке стоимости услуги по вывозу бытовых отходов, окончательное решение по которой должен принять исполнительный комитет городского совета .

Инициатором пересмотра выступило предприятие «ЭКОСТАЙЛ». Компания представила новые экономические расчеты, объяснив необходимость изменений существенным ростом производственных затрат, прежде всего из-за подорожания дизельного топлива.

По словам представителей предприятия, действующая стоимость больше не покрывает фактических затрат на предоставление услуги. Именно поэтому был подготовлен новый проект, уже обнародованный для ознакомления жителей общины.

Если документ получит поддержку, жильцы многоквартирных домов будут платить 89,45 гривны на одного человека ежемесячно. Это на 2,22 гривны больше, чем сейчас.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком также может затронуть частный сектор. Для этой категории потребителей предлагают установить оплату в размере 93,70 грн с человека, что на 2,31 грн превышает действующий показатель.

В компании отмечают, что предложенные изменения связаны с ростом затрат на горючее, техническое обслуживание спецтехники и обеспечение регулярного вывоза мусора.

В городском совете сообщили, что финансовое обоснование находится в открытом доступе. После завершения общественного обсуждения все материалы будут переданы на рассмотрение исполнительного комитета, который примет окончательное решение.

К моменту утверждения новых расценок жители и дальше будут платить по действующим тарифам. Если изменения поддержат, о дате вступления в силу сообщат отдельно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, В Кировоградской области доступна значительная доплата к пенсии: что украинцам следует сделать для оформления выплаты

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: где и кому готовы оказать помощь

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: сколько придется платить за билет.