Гуманитарная помощь для пенсионеров в Житомирской области также включает в себя прием индивидуальных обращений.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Житомирской области продолжает поступать благодаря работе благотворительного фонда "Гуманитарный Хаб "Житомир"", пишет Politeka.net.

Волонтеры обеспечивают поддержку пожилых людей, переселенцев, многодетных семей и других граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Организация передает получателям продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, бытовую химию, одежду и другие необходимые вещи. Отдельное направление работы посвящено поддержке детских домов, интернатов и семей с детьми в разных регионах Украины.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Житомирской области также включает прием индивидуальных обращений от пожилых людей. После обработки запросов благотворители формируют необходимые наборы и, по возможности, организуют их доставку.

Команда сотрудничает с волонтерами в прифронтовых общинах, что позволяет оперативно передавать грузы туда, где они наиболее нужны. В отдельных населенных пунктах помощь предоставляется совместно с правоохранителями и местными партнерами.

Недавно фонд сообщил об отправке дежурной партии медикаментов и медицинских средств благотворительным организациям и общественным объединениям. Реализовать такие инициативы удается благодаря поддержке международных партнеров и отлаженной логистике.

Представители хаба отмечают, что работа продолжается каждый день, даже если не все этапы освещаются в соцсетях. Благотворители продолжают принимать обращения и координировать передачу необходимой поддержки тем, кто в ней больше всего нуждается.

Источник: zhytomyr-hub

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Житомире: как изменились цены

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Житомире: о каких изменениях предупредили горожан.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области: как изменились цены.