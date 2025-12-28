В декабре жители Одесской области ощутили значительное подорожание продуктов, сообщает Politeka.

О динамике ситуации свидетельствует портал Минфин .

Наибольшие изменения затронули молочную продукцию, овощи и бакалею. По данным супермаркетов, средние цены на популярные товары выросли на несколько гривен и даже на десятки гривен по сравнению с ноябрем.

Сметана "Президент" 15% (350 г) подорожала до средних 55,19 грн. У Auchan ее продают по 49,90, у Metro – 56,68, у Novus – 58,99. Для сравнения, в ноябре средняя стоимость составила 51,64, то есть продукт прибавил в стоимости 5,73 в месяц. Специалисты объясняют это повышение сезонным спросом и ростом затрат на производство и доставку.

Желтый болгарский перец показывает еще более заметный рост стоимости. Средняя цена достигла 243,25 грн. за килограмм. В Novus его продают по 189,00, у Metro – 235,00, у Auchan – 225,00, а Megamarket предлагает 324,00. В прошлом месяце среднее значение составило 193,50, то есть удорожание составило почти 46 грн. Такие колебания эксперты увязывают с сезонностью выращивания и разницей в закупочных ценах в крупных сетях.

Рис длинный почти не изменился. Средний ценник оставался на уровне 60,80 грн. У Auchan килограмм стоит 61,80, у Megamarket – 53,50, у Metro – 48,90, у Novus – 78,99. По сравнению с ноябрем, когда средняя стоимость составила 57,43, повышение минимальное – всего 0,05. Это свидетельствует о стабильности цен на импортную или более устойчивую к сезонным факторам продукцию.

Подорожание продуктов в Одесской области заставляет киевлян и жителей региона внимательнее относиться к семейному бюджету. Эксперты советуют составлять список необходимого, отслеживать акционные предложения и покупать товары в проверенных сетях, чтобы снизить затраты.

