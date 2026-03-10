Украинцам показали обновленные графики отключения света на 11 марта в Полтавской области.

Графики отключения света в Полтавской области на 11 марта будут продолжаться из-за профилактических работ, однако ограничения коснутся лишь некоторых населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин, ссылаясь на данные «Полтаваобленерго».

Украинцам показали обновленные графики отключений электроэнергии на 11 марта в Полтавской области, чтобы они могли заранее спланировать свои дела и учесть возможные временные перебои в снабжении светом.

С 8 до 18 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, электричество будут выключать в селе Забридкы. Выключать электричество по следующим адресам:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавый (б. 2),

пров.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

С 8 до 17 часов электричества не будет из-за присоединения к электрическим сетям системы распределения. Такие ограничения охватят следующие населенные пункты:

с.Зачепыливка улицы:

Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),

Заричанська (б. 1),

Ивана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),

Мыру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),

Ричкова (б. 1, 3),

пров.Ричковый (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),

Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13)

с.Лелюхивка улицы:

Братив Зубашычив (б. 28, 32),

Заводська (б. 1, 2),

Степова (б. 1)

с.Малый Кобелячок улицы:

Гордия Скубия (б. 2, 3, 4, 4 а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40),

Квитнева (б. 6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81),

пров.Набережный (б. 5, 8А, 9, 10, 11, 12),

Незалежности (б. 5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44),

Садова (б. 1, 1а, 2, 5, 6),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.