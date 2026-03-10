Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области начала работу в Чорткове с января, обеспечив переход городского транспорта на безналичный расчет, сообщает Politeka.
Теперь пассажиры рассчитываются с помощью банковских карт или специальных льготных носителей.
Технологическое обновление автобусов
Проект внедрило столичное ООО Easy Soft, установив платформу для учета финансовых операций онлайн. Специальные валидаторы появились у обеих дверей каждого автобуса. Такое решение ускоряет посадку людей и минимизирует очереди внутри салона.
Как работает механизм расчета
Чтобы оплатить услугу, достаточно приложить бесконтактную карту или «Карту чертовчанина» к устройству. Звуковой сигнал подтверждает успешную транзакцию. Ранее выданные пластиковые документы остаются действительными, а новые оформляются только при необходимости замены.
Предстоящие изменения и контроль
Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области впоследствии охватит пригородные маршруты общины. В скором времени жители смогут покупать электронный билет через терминалы EasyPay.
- Цифровизация делает обращение средств прозрачным.
- Контроллеры будут проверять билеты мобильными устройствами.
- Постепенно наличные деньги полностью вытеснят цифровые платежи.
Эксперты убеждены: электронный расчет создаст современную транспортную инфраструктуру, сделав поездки более быстрыми и безопасными для каждого гражданина.
Также стоит заметить, что пассажирам советуют заранее подготовить бесконтактные платежные средства, чтобы обеспечить себе комфортные поездки и избежать недоразумений.
