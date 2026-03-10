Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области впоследствии охватит пригородные маршруты общины.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области начала работу в Чорткове с января, обеспечив переход городского транспорта на безналичный расчет, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры рассчитываются с помощью банковских карт или специальных льготных носителей.

Технологическое обновление автобусов

Проект внедрило столичное ООО Easy Soft, установив платформу для учета финансовых операций онлайн. Специальные валидаторы появились у обеих дверей каждого автобуса. Такое решение ускоряет посадку людей и минимизирует очереди внутри салона.

Как работает механизм расчета

Чтобы оплатить услугу, достаточно приложить бесконтактную карту или «Карту чертовчанина» к устройству. Звуковой сигнал подтверждает успешную транзакцию. Ранее выданные пластиковые документы остаются действительными, а новые оформляются только при необходимости замены.

Предстоящие изменения и контроль

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области впоследствии охватит пригородные маршруты общины. В скором времени жители смогут покупать электронный билет через терминалы EasyPay.

Цифровизация делает обращение средств прозрачным.

Контроллеры будут проверять билеты мобильными устройствами.

Постепенно наличные деньги полностью вытеснят цифровые платежи.

Эксперты убеждены: электронный расчет создаст современную транспортную инфраструктуру, сделав поездки более быстрыми и безопасными для каждого гражданина.

Также стоит заметить, что пассажирам советуют заранее подготовить бесконтактные платежные средства, чтобы обеспечить себе комфортные поездки и избежать недоразумений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: что нужно иметь при себе для получения.

Как сообщала Politeka, Подорожание круп в Киевской области: магазины резко переписали ценники.