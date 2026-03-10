Подорожание продуктов в Полтавской области наиболее заметно на бакалеи, овощах и фруктах, что влияет на ежедневные расходы домохозяйств, сообщает Politeka.

Средняя цена гречихи за килограмм достигла 50,82 грн. В разных супермаркетах она колеблется от 42,90 грн у Auchan до 64,60 грн у Megamarket . Для сравнения, в феврале средняя стоимость составляла 47,48 грн., что означает повышение на 1,34 грн. Ежедневные мониторинги свидетельствуют о постепенном увеличении стоимости: в начале марта гречка стоила около 48,37 грн., к концу месяца средняя цена стабилизировалась на уровне 50,82 грн.

Эксперты объясняют, что влияние на цены оказывают колебания поставок, сезонные факторы и повышение затрат на логистику.

Наибольшее удорожание коснулось овощей, в том числе перца. Средняя цена составляет 313,93 грн/кг. В сетях Auchan и Novus продукт продают за 294,50 грн. и 299,00 грн. соответственно, а в Megamarket он стоит 348,30 грн. В феврале среднее значение составило 279,96 грн., то есть за месяц цены выросли почти на 23 грн. Такое повышение связано с сезонным дефицитом и затратами на импортные поставки.

Среди фруктов наиболее ощутимо подорожание мандаринов. Средняя цена за килограмм поднялась до 80,70 грн., тогда как в январе составила 70,83 грн. В разных супермаркетах разброс цен значителен: Auchan – 64,70 грн, Metro – 64,00 грн, Megamarket – 113,40 грн. Аналитики объясняют разницу региональными поставками и колебаниями курса валют, влияющими на импортные партии.

Аналитические данные свидетельствуют о постепенном, но стабильном подорожании основных продуктов в Полтавской области. Наиболее уязвимыми к повышению цен оказались овощи и фрукты, в то время как бакалея возросла умеренно. Этот рост может отразиться на ежемесячных расходах семей, активно отслеживающих ценовые колебания.

