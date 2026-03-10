В Киевской области продолжает действовать комплексная система государственной поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщает Politeka.net.
Детали программы были озвучены в Национальной социальной сервисной службе.
Выплаты на проживание
Граждане, впервые получившие статус ВПЛ, могут рассчитывать на финансовую помощь в течение первых шести месяцев после перемещения. Размер ежемесячной поддержки составляет:
- 3 000 грн - на ребенка;
- 3 000 грн - на человека с инвалидностью;
- 2 000 гривен – для взрослого внутренне перемещенного лица.
Чтобы оформить выплаты, необходимо получить справку ВПЛ и подать заявление. Это можно сделать несколькими способами: через мобильное приложение "Действие", в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
После истечения шестимесячного срока право на дальнейшее получение денежной помощи в Киевской области сохраняется за уязвимыми категориями населения.
Речь идет, в частности, о пенсионерах, лицах с инвалидностью, детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, а также других социально незащищенных группах. Кроме того, продолжить выплаты могут семьи, у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает установленного предельного показателя - 9444 гривны.
Дополнительная поддержка для работающих
Кроме базовой помощи, в течение первых шести месяцев предусмотрена дополнительная финансовая выплата для официально трудоустроившихся переселенцев. По информации Нацсоцслужбы, ежемесячная доплата составляет:
- 2 000 гривен - для работающих ВПЛ;
- 3 000 гривен – для лиц с инвалидностью.
Эта программа призвана помочь людям быстрее адаптироваться к новому месту жительства, поддержать их в период трудоустройства и частично компенсировать затраты на базовые нужды. Государство, таким образом, стимулирует экономическую активность переселенцев и способствует их финансовой стабильности.
