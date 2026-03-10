Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области в марте имеет целью поддержать людей в период адаптации на новом месте жительства, помочь покрыть базовые расходы.

В Киевской области продолжает действовать комплексная система государственной поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщает Politeka.net.

Детали программы были озвучены в Национальной социальной сервисной службе.

Выплаты на проживание

Граждане, впервые получившие статус ВПЛ, могут рассчитывать на финансовую помощь в течение первых шести месяцев после перемещения. Размер ежемесячной поддержки составляет:

3 000 грн - на ребенка;

3 000 грн - на человека с инвалидностью;

2 000 гривен – для взрослого внутренне перемещенного лица.

Чтобы оформить выплаты, необходимо получить справку ВПЛ и подать заявление. Это можно сделать несколькими способами: через мобильное приложение "Действие", в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

После истечения шестимесячного срока право на дальнейшее получение денежной помощи в Киевской области сохраняется за уязвимыми категориями населения.

Речь идет, в частности, о пенсионерах, лицах с инвалидностью, детях-сиротах и ​​детях, лишенных родительской опеки, а также других социально незащищенных группах. Кроме того, продолжить выплаты могут семьи, у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает установленного предельного показателя - 9444 гривны.

Дополнительная поддержка для работающих

Кроме базовой помощи, в течение первых шести месяцев предусмотрена дополнительная финансовая выплата для официально трудоустроившихся переселенцев. По информации Нацсоцслужбы, ежемесячная доплата составляет:

2 000 гривен - для работающих ВПЛ;

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью.

Эта программа призвана помочь людям быстрее адаптироваться к новому месту жительства, поддержать их в период трудоустройства и частично компенсировать затраты на базовые нужды. Государство, таким образом, стимулирует экономическую активность переселенцев и способствует их финансовой стабильности.

