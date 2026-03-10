Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области можно найти через онлайн платформу "Допомагай", где регулярно появляются новые объявления, сообщает Politeka.

Речь идет о возможности временного проживание в безопасных городах Украины или даже за границей, если крышу над головой предоставляют волонтеры или частные лица.

Сервис позиционирует себя как простой и удобный инструмент для тех, кто ищет бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области и других регионах.

Среди актуальных вариантов в Одессе есть предложение в двухкомнатной квартире на улице Жуковского. Жилище предоставляется женщине на период войны.

В квартире проживает женщина 68 лет, подчеркивающая, что уход за ней не нужен. Она ищет компаньонку для совместного проживания и общения. По словам владелицы, звонить по телефону можно ежедневно до 18:00.

Еще одна возможность бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области есть на проспекте Князя Владимира Великого в облцентре. Речь идет о трехкомнатной квартире на первом этаже со всеми удобствами.

Семья готова принять на постоянное проживание одинокую женщину пенсионного возраста от 60 до 70 лет. Владельцы подчеркивают, что ищут порядочного человека без вредных привычек, у которого действительно нет родных и потерял дом.

Также среди объявлений есть вариант в частном секторе по улице Бригадная в Одессе. Владельцы дома готовы предоставить отдельную комнату женщине в возрасте до 55 лет. В доме есть все удобства. В то же время хозяева просят о небольшой помощи по дому для престарелых.

Объявления на платформе "Допомагай" регулярно обновляются и добавляются, поэтому следует следить за сайтом.

