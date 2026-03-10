Поэтому на 11 марта установлены почасовые графики отключения света в Винницкой области, которые позволят заранее планировать свой день.

Обнародованы дополнительные графики отключения света, которые будут введены в части семенных пунктов Винницкой области на 11 марта, сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте «Вінницяобленерго».

В рамках региона проведут профилактические работы, направленные на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в сетях. Поэтому на 11 марта установлены почасовые графики отключения света в Винницкой области, которые позволят заранее планировать свой день.

Так, с 8:00 до 17:30 электроснабжение отсутствует в населенном пункте Иванивка. Обесточение коснется домов на определенных улицах:

Коцюбынського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 27, 23, 3 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 55/1, 56, 57, 58, 60, 61, 73 79, 81, 83, 85, 87

Лисова: 2, 3, 4, 5, 8, 591

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 5, 7

Тракторна: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 14А, 16, 18, 20, 24, 26

Украинська: 1, 15

Ю. Лысового: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 5

переулок 1-й Коцюбынського: 1, 2, 3

переулок 2-й Коцюбынського: 1, 2, 3

переулок 3-й Коцюбынського: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Кроме того, с 8:00 до 17:00 отключение света произойдет в Хыжынци. Здесь энергетики будут проводить плановые работы на сетях, в связи с чем без электричества временно останутся дома по указанным адресам:

1 Травня: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 1114

Зелена: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 26А, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 60

Коцюбынського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 50

Нагирна: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 31

Павлушенка: 23, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45А, 46А, 48, 51, 53, 54, 64

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 12А, 14, 26, 27.

Также с 9:00 до 17:00 дополнительные отключения электроэнергии запланированы в населенном пункте Цвижын, где обесточивание охватит отдельные дома по указанным адресам:

В. Билошкурського: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 18, буд. 20

Воронина: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 56А, 57, 58, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 1400

Д. Нечая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16

Лугова: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 46, 52, 54, 58, 59, 60, 62, 68, 300, 659

Набережна: 1

Чубаря: 2, 13

Шевченка: 10, 29А

Шевчука: 1, 2, 3, 5А, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 1027

провулок Воронина: 1, 2, 3, 5.

