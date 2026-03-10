Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области остаются доступными благодаря ряду благотворительных фондов и волонтерских организаций.

Во Львовской области организована выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров, сообщает Politeka.

Программа включает семьи с детьми и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, оказывая им базовую продовольственную поддержку.

Одним из ключевых пунктов помощи является БО БФ "Каритас Львов УГКЦ". Организация принимает обращение от внутриперемещенных лиц и обеспечивает продуктовыми наборами, а также другой необходимой поддержкой. Для уточнения деталей можно обращаться по телефону +380673414688.

Еще одним центром помощи является Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов". Здесь поддержку получают разные категории населения: дети, пожилые люди, женщины, переселенцы, малообеспеченные и многодетные семьи. Подробную информацию об условиях выдачи продуктов можно узнать по телефонам +380965097557 и +380322767637.

В регионе работает и Центр волонтерства "Корпорация добрых дел". Специалисты центра помогают тем, кто в этом действительно нуждается. Обращаться рекомендуют предварительно по номерам +380502596970 или +380630718146. Информация также размещена на странице организации в Facebook. Поддержку получают дети, пожилые люди, женщины, переселенцы и малоимущие семьи.

Кроме того, функционирует Благотворительный Фонд Анны Марии, который оказывает помощь людям в сложном положении. Для обращения нужно звонить по телефону +380989159140.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области остаются доступными благодаря ряду благотворительных фондов и волонтерских организаций, обеспечивая базовые потребности и поддержку семей в непростое время.

