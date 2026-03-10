Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет регулярно получать питательные блюда, экономить средства и поддерживать социальные контакты.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве в 2026 году предоставляется через бесплатные горячие обеды и напитки, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на людей преклонных лет, внутренне перемещенных лиц и граждан, которые оказались в сложных обстоятельствах из-за войны или финансовых затруднений.

Инициативу реализует благотворительная организация «Пища жизни». Волонтеры готовят блюда с соблюдением санитарных норм и требований безопасности. Меню содержит вегетарианские и веганские позиции, обеспечивающие питательность и отвечающие потребностям старших посетителей.

Выдача проходит трижды в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Основные локации: парк «Радуга» на улице Мечты в 13:30, Новомостицкая, 2-е в 14:00 и Нижний Вал, 23 в 15:30. Получить питание могут жители столицы и переселенцы из пострадавших регионов.

Организаторы просят сообщать знакомым и соседям о возможности воспользоваться поддержкой, чтобы охватить больше людей. Добровольцы также общаются с посетителями и дают советы по бытовым вопросам и здоровому образу жизни.

Благодаря такой работе гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет регулярно получать питательные блюда, экономить средства и поддерживать социальные контакты в непростой период.

Ознакомиться с графиком пунктов можно заранее во избежание скоплений и обеспечить безопасную выдачу. Каждый желающий может обратиться к организаторам и получать поддержку на постоянной основе.

Проект продолжает работу на постоянной основе и остается открытым для новых получателей.

