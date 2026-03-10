Жителям Кировоградской области рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области 11 марта.

Будут введены дополнительные графики отключения света, действующие в части Кировоградской области на 11 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Жителям Кировоградской области рекомендуют заранее ознакомиться с перечнем населенных пунктов, где 10 марта запланированы графики отключения света и учесть возможные перебои при планировании своих дел, чтобы минимизировать бытовые неудобства.

Из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях временные отключения электроэнергии запланированы в нескольких населённых пунктах. В селе Высоки Байракы электроснабжение будет отсутствовать с 9:00 до 19:00 по указанным адресам:

Травнева — 8–9, 11, 18;

Набережна — 36, 36А;

Центральна — 22–24, 26–29, 29А, 30, 31А, 32–35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71.

Также с 9 до 17 часов не будет электричества в селе Рожнятивка по следующим адресам:

Польова — 1, 3, 7–8, 10–12;

Травнева — 2, 4, 7А, 9А, 10, 12, 14, 17.

В селе Выщи Верещакы плановые обесточения продлятся с 9:00 до 17:00 и охватят конкретные дома:

Мыру — 2, 4, 6–7, 9, 12–16;

Молодижна — 1, 2А, 3–13;

пров. Перемогы — 1, 3–4, 8, 15;

Перемогы — 2, 4–6, 9–11, 13, 15, 18, 22–24, 26, 28–29, 31–32, 34, 42–43, 47, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 65А, 67, 91;

Хутирська — 1–2, 5, 7, 11, 17, 21, 29;

Шевченка — 1;

Шкильна — 1А, 2–3, 6, 9, 11–12, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38.

В селе Разумивка электроснабжение временно прекратят с 9:00 до 17:00 на ряде улиц:

Затышна — 1–4, 20;

Новоселивська — 2–4, 6–7, 11–17, 19;

Польова — 1–4, 6–9;

пров. Садовый — 1–7.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что может стать реальностью для украинцев.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Кировоградской области: пассажирам сообщили о новых тарифах.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: стало известно, как выросли цены на билеты.