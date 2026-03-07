Подорожание проезда в Николаевской области коснется всех популярных направлений и касается как междугородних, так и региональных маршрутов.

В Николаевской области произошло подорожание проезда, передает Politeka.

Новые цены опубликовали в официальных группах общественного транспорта, в частности, «Очаков транспортный».

Да, стоимость поездок теперь выглядит так: Очаков – Николаев – 250 грн, с Садовой – 230 грн; Николаев – Каменка – 180 грн; Каменка – Очаков – 70 грн; Очаков – Одесса – 500 грн; Одесса – Очаков – 520 грн.

Причиной повышения стал скачок цен на топливо, вызванный напряженной ситуацией на мировом нефтяном рынке. Влияли также конфликты между Израилем и Ираном с участием США и других государств.

Перевозчики отмечают местным жителям, что без повышения тарифов работа маршрутов была бы убыточна. Пассажирам советуют заранее уточнять стоимость билета перед поездкой.

Также стоит отметить, что подорожание проезда в Николаевской области коснется всех популярных направлений и касается как междугородних, так и региональных маршрутов.

Кроме того, в Николаеве тоже дорожают продукты.

Средняя цена гречки поднялась до 49,85 грн за килограмм, что на 2 грн больше месяца назад. Самое дешевое зерно – у Auchan (41,90 грн), самое дорогое – у Megamarket (61,70 грн), в других супермаркетах – около 47–48 грн.

Твердые сыры тоже подорожали. Голландский «Звени Гора» 45% стоит в среднем 602,15 грн за килограмм, с разницей между сетями от 566,80 грн у Metro до 637,50 грн в Megamarket.

Говядина для гуляша подорожала до 417 грн за килограмм. Цены колеблются от 399 грн у Novus до 435 грн в Megamarket, а средний уровень за месяц вырос на 31 грн.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.