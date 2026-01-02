Работа для пенсионеров в Днепре остается актуальной темой, ведь на рынке труда появляются предложения из разных сфер, где важен жизненный опыт.

Работа для пенсионеров в Днепре включает вакансии в сфере образования, производства и административного управления, сообщает Politeka.

Мы проанализировали предложения работы для пенсионеров на платформе work.ua и собрали самые привлекательные из них.

К примеру, сеть приватных учебных заведений Elfik ищет учителя начальных классов с заработной платой 20 000. Компания уже девять лет в сфере образования. Elfik делает упор на индивидуальном подходе к детям от 1 года до 4 класса.

Данная работа для пенсионеров в Днепре предусматривает проведение уроков для первоклассников, создание комфортной атмосферы в классе и сотрудничество с родителями.

Еще одно предложение касается производственной сферы. Компания «Гудков А.В. ФЛП» ищет сборщика и установщика корпусной мебели. Заработная плата зависит от объема выполненных задач и может составлять от 25 000 до 45 000 грн.

Работодатель ожидает опыт в аналогичной должности от двух лет, умение читать чертеж и взаимодействовать с измерительным инструментом.

Обязанности включают в себя сборку и установку корпусной мебели, контроль качества изделий и соблюдение установленных сроков. Компания гарантирует своевременную выплату заработной платы и комфортные условия труда в коллективе.

Также в городе доступна вакансия заведующего хозяйством с заработной платой от 9 000 грн до 10 000. Должность предусматривает график с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера с часовым обеденным перерывом.

Кандидатам желательно иметь среднее техническое или профессиональное образование, опыт в подобной сфере и уверенно пользоваться программами MS Office, в частности Word и Excel.

