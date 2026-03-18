В марте 2026 года денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области будет предоставляться по обновленным правилам, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины отметил , что размер выплат остался без изменений: дети и люди с инвалидностью получают по 3000 гривен ежемесячно, взрослые переселенцы - по 2000 гривен. Денежные средства начисляются одному из членов семьи, который уполномочен получать помощь за всех жителей домохозяйства.

Главное изменение касается критериев дохода. Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2595 гривен. На данной базе установили предельный уровень среднемесячного дохода для получения выплат.

Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен. Именно этот показатель используется для определения права на денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области.

Расчет производится с суммарного дохода всех членов семьи, разделенного на количество лиц. Если предел превышен, назначения пособия могут отказать или прекратить начисление.

Ранее отказанные семьи теперь могут подать повторное заявление с учетом новых критериев. Выплаты в марте назначены на шесть месяцев и охватят как новых заявителей, так и тех, кто отвечает обновленным условиям.

Программа позволяет переселенцам сохранить стабильную поддержку и частично возместить расходы на проживание в сложных обстоятельствах.

Для получения подробной информации и консультаций переселенцы могут обращаться за денежной помощью для ВПЛ в Полтавской области через официальные сервисы.

Чтобы избежать перерывов в выплатах, переселенцам советуют регулярно проверять доходы и обновлять данные в системах, где предоставляется денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области.

