Графики отключения света в Одесской области на 19 марта связаны с проведением профилактических работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

О возможных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Жителям рекомендуют заранее просмотреть обновленные графики отключений света в Одесской области на 19 марта, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и заранее спланировать свои дела.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК «Одесские электросети» будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 08:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

Соболивка - ул. Польова

Качуривка - улицы Новоселов, Центральная, Зеленая

Петривка (все улицы)

Велыка Кондративка — (все адреса)

Ставкы (все улицы)

Новый Мыр (все адреса)

Вышневе - улицы Перемогы, Центральна

Оброчне (все адреса)

Вестернычаны – (все адреса).

Также будут выключать электричество через профилактические и плановые работы в пределах Великобуялицкой территориальной громады. Так, с 8 до 18 часов будут действовать отключения в населенных пунктах:

с. Велыкый Буялык улицы:

Базарна — 11–27, 29, 33, 35

Болгарська — 1, 10, 100–107, 11, 111–119, 12, 121–137, 14, 140–149, 15, 150–158, 16, 160–165, 167–169, 17, 170–179, 18, 180–189, 19, 190–195, 197–198А, 20, 200–208, 21, 210–219, 22, 220–226, 228–229, 23, 230–237, 239, 24, 240, 242–249, 25, 250–259, 26, 260, 264–269, 27, 270–275, 277, 279, 28, 280–285, 287–289, 29, 291–296, 298–299, 3, 30–32, 300–308, 31, 310, 312, 314, 316, 322, 326, 328, 33, 330, 332, 336, 34, 37–39, 4, 40–48, 50–59, 6–8, 60–89, 9, 91–99

Комарова — 1–25, 3А, 4–9

Перша — все адреса

Преображенська — 1, 10, 100–108, 11, 113–119, 12, 120–125А, 128–139, 14, 140–144, 147, 149, 15, 151, 153, 153А, 157, 159А–Б, 16, 161, 161А, 163, 165, 167, 169, 171, 18, 19, 2–28, 30–33, 35–42, 44–46, 48–49, 5–8, 50–59, 60–73, 74–79, 80–92, 94–96, 98–99

Степова — 1, 4–7, 12, 72, 74, 76, 78, 80, 146

Успенська — 5, 8–11, 14–25, 31, 33

Хрысто Ботева — 7, 11, 14, 17–25, 28, 30, 32, 35, 36, 42, 46

Шкильна — 1–7, 9–49, 5/Б, 5А, 52, 54–66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Яни — 1–16, 20–42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98

Мыру просп. — 1–8, 11, 13, 17, 2, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8

пос. Буялык улицы:

8-го Березня — 1–103, Б/Н (неповні номера включені)

Армийська — 1–48, 2А, 2Б, 2В, 6А, б/н

Вдовыченка Ивана — 1–13

Выноградна — 1–102, 104–108А, 10А, 110–116, 118, 12–16Б, 16В, 18–98, 7А

Грушова — 1–37, 39, 2–9

Дудныка Андрия — 1, 1/А, 2–24/Б, 25, 3–8

Заводська — 1–27, 3, 5, 7, 9, 1А

Зализнычна — 1–49, 3–59, 7, 9, Б/Н

Зелена — 1–32, 4–9, 7А, Б/Н

Калынова — 1–108Б, 10А–46В, 48–98

Кысельова — 1–143, 145–99, Б/Н

Мыру — 1–26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4–9, Б/Н

Одеська — 1–58, 5А, 6–9А, 78

Перемогы — 1–28, 3–32, 4–9

Пивденна — 1–40, 2–40, 6, 8

Покровська — 1–179А, 2А–128, 13–179, 15А–162А, 163–179

Прывокзальна — 1–18, 1А–2В, 3–9

Садова — 1–24, 2А, 3–9

Строкатои Нины — 1–5, 2А, 4/А

Театральна — 2–35, 3–9, 10–29

Тиныста — 1–28, 3, 4–9

Тюрина — 42, 45, 46, 50, 54

Ушынського — 1–24, 3–9, 10–19

Центральна — 1–48, 1/А, 1/Б, 11/А, 12А–12Г, 13/А, 40Б, 46А, 4А, 5/А, 52, 52А, 54, 56, 58, 60–82А, 84–98

Шкильна — 1–49, 5, 50–54, 56, 58, 6, 60, 6А, 7, 8, 8Б, 9.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.