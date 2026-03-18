Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляют несколько благотворительных фондов и волонтерских организаций, работающих с людьми, нуждающимися в поддержке, сообщает Politeka.

В регионе действует ряд инициатив, направленных на помощь оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Одной из таких организаций является БО БФ "Каритас – Львов УГКЦ".

Здесь оказывают поддержку внутренне перемещенным лицам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. В частности, время от времени доступны и бесплатные продукты для ВПЛ во Львовской области.

Представители фонда отмечают, что за подробной информацией о получении помощи следует обращаться по телефону +380673414688.

Еще один центр помощи работает в рамках деятельности Благотворительного фонда "Каритас УГКЦ Львов". В этой организации поддержку могут получить не только переселенцы.

Ее предоставляют разным категориям людей, в частности детям, пожилым людям, женщинам, малообеспеченным и многодетным семьям.

Здесь бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области часто становятся важной поддержкой для тех, кто из-за сложных жизненных обстоятельств не может самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Помощь также оказывает Центр волонтерства "Корпорация добрых дел". В центре работают волонтеры, которые поддерживают тех, кто действительно нуждается в заботе.

Среди получателей поддержки есть дети, пожилые люди, женщины, внутренне перемещенные лица и малообеспеченные семьи. Представители организации советуют обращаться в первую очередь по телефону, чтобы уточнить условия получения помощи.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.