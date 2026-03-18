Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе доступны для получения в гуманитарном центре "Гостиная Хата" с 18 марта, сообщает Politeka.

Волонтеры и организаторы подготовили для выдачи крупную партию пищевых наборов, состоящих из лапши быстрого приготовления и специальных соусов для блюд.

Напомним, что Благотворительный Фонд "Гостиная Хата" регулярно оказывает продовольственную и другую гуманитарную поддержку для уязвимых групп населения.

Объявление о выдаче помощи всегда публикуют на официальной странице в Facebook. Поэтому, чтобы не пропустить важную информацию - стоит следить за данным ресурсом.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе смогут существенно поддержать людей в непростое время.

Организаторы подчеркивают, что процесс выдачи будет максимально упорядоченным. Для этого предусмотрена отдельная очередь, не пересекающаяся с выдачей основной помощи.

Получить бесплатную поддержку смогут внутренне перемещенные лица, имеющие соответствующую справку, выданную в период с 2022 по 2026 годы. Сотрудники центра успокаивают горожан и гостей города, отмечая, что хватит продукции на всех.

Чтобы получить помощь, необходимо подготовить и взять с собой оригиналы документов. В этот список обязательно входят паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика и справки внутренне перемещенных лиц на каждого члена семьи.