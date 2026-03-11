Подорожание проезда в Одесской области делает планировку транспортных расходов важной для всех пользователей городских и пригородных маршрутов.

С начала 2026 г. в Одесской области произошло подорожание проезда, сообщает Politeka.

Изменения коснулись как пригородных, так и междугородных маршрутов, что оказывает непосредственное влияние на ежедневные расходы жителей и внутренних переселенцев.

Наибольшее повышение стоимости зафиксировано на рейсе №560 "Белгород-Днестровский - Одесса". Билет стоит теперь 200 гривен вместо 160, что создает дополнительную нагрузку для тех, кто пользуется этим маршрутом регулярно.

Перевозчики объясняют повышение цен ростом стоимости горючего, затратами на ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования рейсов. Местные жители активно обсуждают новые тарифы и ожидают от администрации уточнений.

Расписание отправлений из Белгорода-Днестровского: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:0 16:00, 16:50, 18:00. Обратные рейсы из Одессы (АС Старосенная): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15 18:00, 19:00, 20:00. Перевозчики рекомендуют уточнять время отправлений у диспетчеров.

В областном центре одновременно расширяется сеть социального транспорта. Бесплатный маршрут "проспект Свободы - улица Архитекторская" дублирует трамвай №27 и обеспечивает сообщение между районами во время перебоев электроснабжения.

Эксперты советуют пассажирам планировать поездки раньше времени, проверять актуальные расписания и рассматривать альтернативные виды передвижения во избежание неудобств.

Жители напоминают следить за сообщениями перевозчиков и учитывать расходы на транспорт в ежедневном бюджете.

