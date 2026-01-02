Робота для пенсіонерів у Дніпрі залишається актуальною темою, адже на ринку праці з’являються пропозиції з різних сфер, де важливий життєвий досвід.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює вакансії у сфері освіти, виробництва та адміністративного управління, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували пропозиції роботи для пенсіонерів у Дніпрі на платформі work.ua і зібрали найпривабливіші з них.

До прикладу, мережа приватних навчальних закладів Elfik шукає вчителя початкових класів із заробітною платою 20 000. Компанія вже дев’ять років у сфері освіти. Elfik робить акцент на індивідуальному підході до дітей від 1 року до 4 класу.

Дана робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає проведення сучасних уроків для першокласників, створення комфортної атмосфери у класі та співпрацю з батьками.

Ще одна пропозиція стосується виробничої сфери. Компанія «Гудков А.В. ФЛП» шукає складальника та установника корпусних меблів. Заробітна плата залежить від обсягу виконаних завдань і може становити від 25 000 грн до 45 000.

Роботодавець очікує досвід на аналогічній посаді від двох років, уміння читати креслення та взаємодіяти з вимірювальним інструментом.

Обов’язки включають збірку та установку корпусних меблів, контроль якості виробів і дотримання встановлених термінів. Компанія гарантує своєчасну виплату заробітної плати та комфортні умови праці у дружньому колективі.

Також у місті доступна вакансія завідувача господарства із заробітною платою від 9 000 грн до 10 000. Посада передбачає графік з понеділка по п’ятницю з 9 години ранку до 6 вечора з годинною обідньою перервою.

Кандидатам бажано мати середньо технічну або професійну освіту, досвід у подібній сфері та впевнено користуватися програмами MS Office, зокрема Word і Excel.

