Робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює вакансії у сфері освіти, виробництва та адміністративного управління, повідомляє Politeka.
Ми проаналізували пропозиції роботи для пенсіонерів у Дніпрі на платформі work.ua і зібрали найпривабливіші з них.
До прикладу, мережа приватних навчальних закладів Elfik шукає вчителя початкових класів із заробітною платою 20 000. Компанія вже дев’ять років у сфері освіти. Elfik робить акцент на індивідуальному підході до дітей від 1 року до 4 класу.
Дана робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає проведення сучасних уроків для першокласників, створення комфортної атмосфери у класі та співпрацю з батьками.
Ще одна пропозиція стосується виробничої сфери. Компанія «Гудков А.В. ФЛП» шукає складальника та установника корпусних меблів. Заробітна плата залежить від обсягу виконаних завдань і може становити від 25 000 грн до 45 000.
Роботодавець очікує досвід на аналогічній посаді від двох років, уміння читати креслення та взаємодіяти з вимірювальним інструментом.
Обов’язки включають збірку та установку корпусних меблів, контроль якості виробів і дотримання встановлених термінів. Компанія гарантує своєчасну виплату заробітної плати та комфортні умови праці у дружньому колективі.
Також у місті доступна вакансія завідувача господарства із заробітною платою від 9 000 грн до 10 000. Посада передбачає графік з понеділка по п’ятницю з 9 години ранку до 6 вечора з годинною обідньою перервою.
Кандидатам бажано мати середньо технічну або професійну освіту, досвід у подібній сфері та впевнено користуватися програмами MS Office, зокрема Word і Excel.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.
Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.