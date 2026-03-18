Графики отключения света в Сумах на 19 марта охватят десятки адресов, ограничения будут действовать из-за плановых работ в черте города, пишет Politeka.net.

О запланированных работах проинформировали в пресс-службе компании «Сумиобленерго».

Специалисты будут проводить обслуживание электрооборудования и профилактические мероприятия, чтобы обеспечить стабильную работу сетей в будущем. В этой связи в определенные часы в отдельных районах города будут временно прекращать подачу электроэнергии в соответствии с обнародованным графиком отключения света в Сумах на 19 марта.

С 09:00 до 16:00 будут продолжаться дополнительные отключения. Света не будет в домах по адресам:

Лыповый — 1, 2, 3, 4, 5, 6

ул. Березова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29

С 8 до 16 часов будут продолжаться дополнительные графики отклюивания света. Они коснутся домов, расположенных по следующим адресам:

Веретенивська — 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 19, 20, 21, 23, 24

Садова — 46, 83, 83/2

Пономаренкивська — 5, 9, 8, 7/2, 7/1, 10, 7, 12, 11, 10, 15/2, 2, 20, 3, 25, 26

Лыповый — 1, 2, 3, 4, 5, 9

Спортывный — 4, 11, 10, 8

Шышкаривська — 9, 11, 14, 14/3, 15, 16, 16/1, 18, 20, 20А, 70, 68, 66, 64/1, 64, 62, 60, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46А, 46, 45, 44/2, 44, 43/2, 43/1, 42А, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32/3, 32, 30, 28, 26, 24/2

Кнышивськый — 4, 5, 6

Ярошивська — 21, 3, 2А, 2, 1, 28, 30

Выноградна — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 89, 126, 140

Выноградный — 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22

Ярослава Мудрого — 79, 78, 82, 83, 84, 84/1, 85, 86, 86/1, 87, 87/2, 88, 88А, 88Б.

Последние новости Украины:

