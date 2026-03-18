Соответствующую информацию обнародовали в компании «Запорожьеоблэнерго».

Появились дополнительные графики отключения света в Запорожье на 19 марта, которые необходимы для проведения ремонтных работ, которые помогут повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

С 8 до 17 часов исчезнет электричество в части Запорожья. Ограничения будут действовать на улицах:

Академика Александрова — 9, 11, 11а, 13, 15, 17 (п.1–4)

Звеныгородська — 5 (п.1–4), 7 (п.1–4), 14, 16 (п.1–6), 16а, 18 (п.1–6), 18а (п.1–2), 20, 22 (п.1–3)

Малыка — 1–19, 2–22

Олены Телигы — 72, 72б

Талалихина — 1–29а, 2–22, 10б, 22б, 24б

С 10 до 16 часов будут действовать плановые графики отключения света в домах, расположенных по адресам:

8 Березня — 2–29а

Айвазовського — 13А–92

Богдана Ступкы — 20, 34–76

Выноградна — 84

Заозерна — 1–37

Зернова — 2–49, 94

Ивана Гутника-Залужного — 16–85

Котляревського — 1–126а

Курганна — 1–22

Логинова — 2–47

Медычна — 35

Незалежности — 5, 6, 8, 126

Олександра Мурашка — 1–72

Олександривська — 3–15, 4–8

Панаса Мырного — 2а–6а, 73–93

Петра Третяка — 3–124

Престыжна — 1–4б

Прогресывна — 1–115

Тыражна — 28–52

Товарыська — 1–46

пров. Бердянськый — 1–8

пров. Газетный — 1–8

пров. Зерновый — 2–16, 3–13, 15

пров. Прямый — 1–19

пров. Рыбальськый — 1–11, 2–10

С 9 до 17 часов не будет электричества из-за планового ремонта в домах, по адресам:

Автодоривська — 2–12, 14–26, 28–64, 66–80

Алмазна — 1–15, 2–12, 25, 27

Банкивська — 17

Брюлова — 5 (п.1–5)

Верхня — 1

Высотна — 1–23, 2–22, 30–46, 39–47

Виктора Ткаченка — 1–21, 2–20, 21–23А, 24–52, 25–53

Володымыра Мономаха — 1–7, 2–16, 9А, 11–19, 11А, 18–34, 25, 27–35

Гончара — 1–15, 2, 4, 6, 8, 14, 19–37, 32–52, 54–62

Громадянська — 1–17, 2–20

Демократычна — 107–125, 131

Довженка — 1–17, 2–22, 19–33, 24, 26–40

Дослидна станция — 12–44, 46/1, 46/2, 48–70, 70а, 72, 74, 76, 78, 82

Зеленояривська — 1–21, 2–24, 23, 26

Зразкова — 123–139, 138–152

Каспийська — 63–65, 67, 68–82, 69, 69/1, 69А/1, 69Б, 71, 77–89, 84–94, 91–97, 97А, 98–106, 108–112, 114–134, 136–154, 136/1, 138Б

Крайова — 1–11, 2, 2А, 4, 6, 8, 10

Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154а, 177

Маеткова — 21–25, 24–34, 29–39

Мыхайла Залевського — 2

Мыхайла Топоркова — 41–51

Мишо Хаджийського — 1–7, 2–16

Павла Чубынського — 51, 53, 55, 57–87

Паторжынського — 1–51, 1а–3с, 2, 2а–2з, 3, 4–14, 16, 18–58

Политехнична — 1–25

Пологивська — 1–29, 2–12, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 31–37, 44

Прыднипровська — 1–3, 2–10, 10

Редакцийна — 1–35, 4–20

Сиромятныкова — 2–6, 6а

Соснова — 1–19, 14–18, 65–81, 72–86, 83, 85

Софии Перовськои — 1А

Травнева — 131–177

Украинська — 115–121

Учытельська — 91–134, 91А, 91Б, 95Б, 95В

Ферганська — 31–49, 32–46, 34а

Чонгарська — 1Б, 2–70, 3–17, 19–31, 20–34, 35–57, 36–44, 52, 58–70, 59–71

Чорнобаивська — 30, 32, 36, 37, 38

Чудова — 107–180

Яхт-клубна — 6, 7–9, 10, 10А, 12

пров. Вогняный — 1–11, 2–6

пров. Ереванськый — 1–13

пров. Женевськый — 1–40

пров. Кедровый — 1–27, 2–20

пров. Кремниевый — 1, 1А, 2, 3, 5

пров. Лысенка — 12

пров. Лыстопадовый — 1–11, 2–10

пров. Макиивськый — 1–13, 2–8

пров. Онукивськый — 2–16

пров. Повитряный — 1–10

пров. Стальный — 3–14

пров. Техничный — 1–5, 2, 4

пров. Юривськый — 1–25, 2–22

Славы — 3–7, 34–52.

