Графики отключения света в Запорожье на 19 марта охватят часть города из-за плановых работ в электросетях, сообщает Politeka.net.
Соответствующую информацию обнародовали в компании «Запорожьеоблэнерго».
Появились дополнительные графики отключения света в Запорожье на 19 марта, которые необходимы для проведения ремонтных работ, которые помогут повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.
С 8 до 17 часов исчезнет электричество в части Запорожья. Ограничения будут действовать на улицах:
- Академика Александрова — 9, 11, 11а, 13, 15, 17 (п.1–4)
- Звеныгородська — 5 (п.1–4), 7 (п.1–4), 14, 16 (п.1–6), 16а, 18 (п.1–6), 18а (п.1–2), 20, 22 (п.1–3)
- Малыка — 1–19, 2–22
- Олены Телигы — 72, 72б
- Талалихина — 1–29а, 2–22, 10б, 22б, 24б
С 10 до 16 часов будут действовать плановые графики отключения света в домах, расположенных по адресам:
- 8 Березня — 2–29а
- Айвазовського — 13А–92
- Богдана Ступкы — 20, 34–76
- Выноградна — 84
- Заозерна — 1–37
- Зернова — 2–49, 94
- Ивана Гутника-Залужного — 16–85
- Котляревського — 1–126а
- Курганна — 1–22
- Логинова — 2–47
- Медычна — 35
- Незалежности — 5, 6, 8, 126
- Олександра Мурашка — 1–72
- Олександривська — 3–15, 4–8
- Панаса Мырного — 2а–6а, 73–93
- Петра Третяка — 3–124
- Престыжна — 1–4б
- Прогресывна — 1–115
- Тыражна — 28–52
- Товарыська — 1–46
- пров. Бердянськый — 1–8
- пров. Газетный — 1–8
- пров. Зерновый — 2–16, 3–13, 15
- пров. Прямый — 1–19
- пров. Рыбальськый — 1–11, 2–10
С 9 до 17 часов не будет электричества из-за планового ремонта в домах, по адресам:
- Автодоривська — 2–12, 14–26, 28–64, 66–80
- Алмазна — 1–15, 2–12, 25, 27
- Банкивська — 17
- Брюлова — 5 (п.1–5)
- Верхня — 1
- Высотна — 1–23, 2–22, 30–46, 39–47
- Виктора Ткаченка — 1–21, 2–20, 21–23А, 24–52, 25–53
- Володымыра Мономаха — 1–7, 2–16, 9А, 11–19, 11А, 18–34, 25, 27–35
- Гончара — 1–15, 2, 4, 6, 8, 14, 19–37, 32–52, 54–62
- Громадянська — 1–17, 2–20
- Демократычна — 107–125, 131
- Довженка — 1–17, 2–22, 19–33, 24, 26–40
- Дослидна станция — 12–44, 46/1, 46/2, 48–70, 70а, 72, 74, 76, 78, 82
- Зеленояривська — 1–21, 2–24, 23, 26
- Зразкова — 123–139, 138–152
- Каспийська — 63–65, 67, 68–82, 69, 69/1, 69А/1, 69Б, 71, 77–89, 84–94, 91–97, 97А, 98–106, 108–112, 114–134, 136–154, 136/1, 138Б
- Крайова — 1–11, 2, 2А, 4, 6, 8, 10
- Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154а, 177
- Маеткова — 21–25, 24–34, 29–39
- Мыхайла Залевського — 2
- Мыхайла Топоркова — 41–51
- Мишо Хаджийського — 1–7, 2–16
- Павла Чубынського — 51, 53, 55, 57–87
- Паторжынського — 1–51, 1а–3с, 2, 2а–2з, 3, 4–14, 16, 18–58
- Политехнична — 1–25
- Пологивська — 1–29, 2–12, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 31–37, 44
- Прыднипровська — 1–3, 2–10, 10
- Редакцийна — 1–35, 4–20
- Сиромятныкова — 2–6, 6а
- Соснова — 1–19, 14–18, 65–81, 72–86, 83, 85
- Софии Перовськои — 1А
- Травнева — 131–177
- Украинська — 115–121
- Учытельська — 91–134, 91А, 91Б, 95Б, 95В
- Ферганська — 31–49, 32–46, 34а
- Чонгарська — 1Б, 2–70, 3–17, 19–31, 20–34, 35–57, 36–44, 52, 58–70, 59–71
- Чорнобаивська — 30, 32, 36, 37, 38
- Чудова — 107–180
- Яхт-клубна — 6, 7–9, 10, 10А, 12
- пров. Вогняный — 1–11, 2–6
- пров. Ереванськый — 1–13
- пров. Женевськый — 1–40
- пров. Кедровый — 1–27, 2–20
- пров. Кремниевый — 1, 1А, 2, 3, 5
- пров. Лысенка — 12
- пров. Лыстопадовый — 1–11, 2–10
- пров. Макиивськый — 1–13, 2–8
- пров. Онукивськый — 2–16
- пров. Повитряный — 1–10
- пров. Стальный — 3–14
- пров. Техничный — 1–5, 2, 4
- пров. Юривськый — 1–25, 2–22
- Славы — 3–7, 34–52.
