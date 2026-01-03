Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно гарантировать бесперебойную работу систем.

Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области официально стартует с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Решение было принято Каневским городским советом и исполнительным комитетом во время заседания 16 декабря.

Новые расценки предполагают, что кубометр централизованной воды обойдется в 55,74 грн, а водоотвод — 38,28 грн. Стоимость обслуживания бытовых отходов увеличится примерно на 17%.

Месячная плата за вывоз мусора для жителей многоэтажек с контейнерной системой составит 48,14 грн. на одного жителя. Для частного сектора тарифы различаются: контейнерная система – 48,14, бесконтейнерная – 40,02. Перевозка одного кубометра смешанных отходов обойдется: для населения – 127,49, бюджетных учреждений – 138,74, других потребителей – 182,48 грн.

Начальник отдела ЖКХ, инфраструктуры и энергоэффективности Дмитрий Балан объяснил, что новые ставки обоснованы экономическими расчетами предприятий. Основными факторами стали рост минимальной зарплаты, расходов на электроэнергию, налогов, топлива и материалов.

Городские власти отмечают, что частично компенсировать дополнительные расходы помогут субсидии и льготы. Это решение должно обеспечить стабильную работу коммунальных служб, своевременную выплату зарплат, модернизацию сетей и поддержание должного уровня обслуживания населения.

Специалисты советуют жителям планировать месячный бюджет, отслеживать обновление субсидий и своевременно платить счета, чтобы избежать долгов. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области призвано гарантировать бесперебойную работу систем водоснабжения, водоотведения и утилизации мусора в следующем году.

