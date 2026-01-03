Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області покликане гарантувати безперебійну роботу систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області офіційно стартує з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили Канівська міська рада та виконавчий комітет під час засідання 16 грудня.

Нові розцінки передбачають, що кубометр централізованої води коштуватиме 55,74 грн, а водовідведення — 38,28 грн. Вартість обслуговування побутових відходів збільшиться приблизно на 17%.

Місячна плата за вивезення сміття для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою складе 48,14 грн на одного мешканця. Для приватного сектору тарифи різняться: контейнерна система — 48,14, безконтейнерна — 40,02. Перевезення одного кубометра змішаних відходів обійдеться: для населення — 127,49, бюджетних установ — 138,74, інших споживачів — 182,48 грн.

Начальник відділу ЖКГ, інфраструктури та енергоефективності Дмитро Балан пояснив, що нові ставки обґрунтовані економічними розрахунками підприємств. Основними чинниками стали зростання мінімальної зарплати, витрат на електроенергію, податків, палива та матеріалів.

Міська влада зазначає, що частково компенсувати додаткові витрати допоможуть субсидії та пільги. Це рішення має забезпечити стабільну роботу комунальних служб, своєчасну виплату зарплат, модернізацію мереж і підтримку належного рівня обслуговування населення.

Фахівці радять жителям планувати місячний бюджет, відстежувати оновлення щодо субсидій і вчасно сплачувати рахунки, аби уникнути боргів. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області покликане гарантувати безперебійну роботу систем водопостачання, водовідведення та утилізації сміття упродовж наступного року.

