В ряде населенных пунктов Винницкой области в понедельник, 5 января 2026 года, будут применять локальные графики отключения света.

Графики отключения света в Винницкой области 5 января 2026 будут действовать ориентировочно с 10:00 до 16:00 часов, сообщает Politeka.

В частности, ограничения электроснабжения коснутся Литинского района электросетей в Винницкой области. По данным облэнерго, 5 января графики отключения света там будут действовать частично в следующих населенных пунктах:

Брусилинов (для домов по ул. Независимости);

Городище (Заречная, Кармелюка, Кулики, Луговая, Мира, Набережная, Панасюка, Подлесная, Подольская, Полевая, Садовая, Центральная, Речная);

Вербовка (Паньковецкого, Полевая, Юбилейная);

Сосны (Садовая);

Осолынка (Подлесная, Центральная).

В пределах обслуживания Ильинецкого района электросетей, как пишет Politeka, плановые обесточения в понедельник коснутся:

Бабин (Дружбы, Октябрьская, Защитников Украины, Пасечнюка, Мира, Победы, Пирогова, Садовая, Центральная, Яблоневая);

Ильинцы (Антона Барткова);

Даньковка (Заречная, Лесная, Леси Украинки, Полевая, Шевченко, Железнодорожная);

Сорока (Березинская, Вишневая, Григория Флерка, Прибрежная, Заречная);

Париевка (Грушевского, Франко, Молодежная, Новая, Восточная, Майская, Шевченко, пер. Верхний).

Графики отключения света 5 января 2026 года будут действовать и в других общинах Винницкой области, подробную информацию ищите на сайте облэнерго.

