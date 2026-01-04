Графіки відключення світла в Вінницькій області 5 січня 2026 року діятимуть орієнтовно з 10:00 до 16:00 години, повідомляє Politeka.
Зокрема обмеження електропостачання торкнуться Літинського району електромереж у Вінницькій області. За даними обленерго, 5 січня графіки відключення світла там діятимуть частково в таких населених пунктах:
- Бруслинів (для будинків по вул. Незалежності);
- Городище (Зарічна, Кармелюка, Кулики, Лугова, Миру, Набережна, Панасюка, Підлісна, Подільська, Польова, Садова, Центральна, Річкова);
- Вербівка (Паньковецького, Польова, Ювілейна);
- Сосни (Садова);
- Осолинка (Підлісна, Центральна).
У межах обслуговування Іллінецького району електромереж, як пише Politeka, планові знеструмлення в понеділок зачеплять:
- Бабин (Дружби, Жовтнева, Захисників України, Пасічнюка, Миру, Перемоги, Пирогова, Садова, Центральна, Яблунева);
- Іллінці (Антона Барткова);
- Даньківка (Зарічна, Лісова, Лесі Українки, Польова, Шевченка, Залізнична);
- Сорока (Березинська, Вишнева, Григорія Фльорка, Прибережна, Зарічна);
- Паріївка (Грушевського, Франка, Молодіжна, Нова, Східна, Травнева, Шевченка, пров. Верхній).
Графіки відключення світла 5 січня 2026 року діятимуть і в інших громадах Вінницької області, детальну інформацію шукайте на сайті обленерго.
