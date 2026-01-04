У низці населених пунктів Вінницької області в понеділок, 5 січня 2026 року, будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

Графіки відключення світла в Вінницькій області 5 січня 2026 року діятимуть орієнтовно з 10:00 до 16:00 години, повідомляє Politeka.

Зокрема обмеження електропостачання торкнуться Літинського району електромереж у Вінницькій області. За даними обленерго, 5 січня графіки відключення світла там діятимуть частково в таких населених пунктах:

Бруслинів (для будинків по вул. Незалежності);

Городище (Зарічна, Кармелюка, Кулики, Лугова, Миру, Набережна, Панасюка, Підлісна, Подільська, Польова, Садова, Центральна, Річкова);

Вербівка (Паньковецького, Польова, Ювілейна);

Сосни (Садова);

Осолинка (Підлісна, Центральна).

У межах обслуговування Іллінецького району електромереж, як пише Politeka, планові знеструмлення в понеділок зачеплять:

Бабин (Дружби, Жовтнева, Захисників України, Пасічнюка, Миру, Перемоги, Пирогова, Садова, Центральна, Яблунева);

Іллінці (Антона Барткова);

Даньківка (Зарічна, Лісова, Лесі Українки, Польова, Шевченка, Залізнична);

Сорока (Березинська, Вишнева, Григорія Фльорка, Прибережна, Зарічна);

Паріївка (Грушевського, Франка, Молодіжна, Нова, Східна, Травнева, Шевченка, пров. Верхній).

Графіки відключення світла 5 січня 2026 року діятимуть і в інших громадах Вінницької області, детальну інформацію шукайте на сайті обленерго.

