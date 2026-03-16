Подорожание проезда в Черкассах больше всего ощутят те, кто пользуется наличным способом расчета.

Подорожание проезда в Черкассах вступило в силу с 14 марта после решения горисполкома по изменению тарифов в пассажирском транспорте, сообщает Politeka.

На заседании члены исполкома внесли коррективы в предварительный документ о стоимости перевозок в рамках общины. Речь идет о маршрутах, обслуживаемых компаниями некоммунальной формы собственности по договорам в обычном режиме движения.

Согласно принятым изменениям, цена составит 16 гривен при оплате банковской картой или устройством с функцией NFC. При расчете наличными пассажирам придется оплатить 20 гривен.

Таким образом, подорожание проезда в Черкассах больше всего ощутят те, кто пользуется наличным способом расчета. Городские власти отмечают, что решение направлено на упорядочение расчетов и стимулирование бесконтактных платежей.

Новые расценки будут действовать на всех маршрутах после официального обнародования документа.

Кроме того, в Черкасской области также сообщалось о повышении тарифов на коммунальные услуги.

По обновленным тарифам один кубометр централизованного водоснабжения стоит 55,74 гривны, а водоотвод – 38,28 гривны. Услуга по вывозу бытовых отходов выросла в цене примерно на 17%.

Жители многоквартирных домов с контейнерной системой платят 48,14 гривны в месяц за каждого человека. Для частного сектора предусмотрено 48,14 грн за контейнер или 40,02 грн при отсутствии емкости.

Транспортировка смешанных отходов составляет 127,49 грн за кубометр для населения, 138,74 грн — для бюджетных учреждений и 182,48 грн — для других организаций.

