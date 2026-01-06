В ходе проведения ремонтных работ будут действовать графики отключения света в Житомирской области на 7 января.

Графики отключения света в Житомирской области на 7 января будут действовать в части населённых пунктов, они вводятся через плановые работы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Житомиробленерго».

Энергетические службы информируют, что временные ограничения в электроснабжении вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на объектах электросетей. Такие меры необходимы для поддержания стабильной и безопасной работы энергосистемы.

В этой связи 7 января в Житомирской области будут применяться графики отключения электроэнергии на период проведения работ. С 9 до 17 часов ограничения вводятся в населенном пункте Грабы по адресам:

Космонавтив 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31;

Заричанська 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8;

Незалежности 12;

Лисова 1, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8;

Сонячна 13, 14, 18, 26, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 40, 42, 48, 50, 8;

Терехова 13, 16, 3, 6, 18, 20, 26, 28, 31, 35, 37, 41, 43.

Из-за планового ремонта вводятся ограничения с 9 до 17 часов в населенном пункте Кремне на улицах:

Грушевського 20, 28, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 20, 28, 25, 26, 27, 29, 4, 6, 7, 8;

Зарична 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 45, 49, 53, 4, 8, 20, 3, 36, 39а, 6;

Леси Украинкы 4, 22, 18;

Лисна 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 4, 7;

пр-к Ветерынарный 2, 3, 4, 7, 12, 12а;

пр-к Луговый 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12, 6.

В указанный временной промежуток, с 9:00 до 17:00, в населенном пункте Сербы будет временно прекращено электроснабжение по определенным адресам:

Пыскивська 11, 2, 1, 10, 14, 2, 8;

Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А;

Павла Яликова 17, 3, 2, 5;

Середивська 1, 4, 6.

Также ограничения вводятся в населенном пункте Ходоривка с 9 до 17 часов на улицах:

Травнева 16, 1-я, 10, 11, 11а, 12, 13, 2, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9;

Олиивка 1, 10, 11, 12, 14, 2, 20, 26, 3, 4, 5, 6, 9;

Центральна.

Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомиробленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Житомирской области: как вырастут цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание стоимости проезда в Житомирской области: когда новые цены ударят по кошелькам украинцев.

Как сообщала Politeka, Уроки войны для мира: Житомир стал центром обсуждения новых вызовов в области прав человека.