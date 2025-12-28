Подорожание проезда в Житомирской области вступит в силу с 20 декабря на пригородных и междугородных автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Об этом сообщила Новогуйвинская община, а перевозчики уже разместили объявления в транспорте.

По словам руководителя компании-перевозчика ООО "Сав-Транс" Аркадия Савицкого, цены повысят на 2-3 грн на всех пригородных и междугородных рейсах. Основные причины – рост стоимости горючего и акцизов, а также уменьшение количества пассажиров в зимний период.

На маршруте №115 «Автостанция Ржаной рынок – Озерное» один рейс составляет около 20 километров. Водитель Олег пояснил, что повышение тарифа связано с увеличением расходов на горюче-смазочные материалы.

"Вчера таблички на базаре стоили 70 гривен, стали 120. Здесь так же: на одну поездку трачу около 12 литров горючего - это 600 гривен", - отметил он.

Пассажирка Елена сообщила, что нынешняя стоимость поездки в Пряжев составляет 22 гривны, и после повышения тарифа она вырастет примерно до 25. По ее словам, это существенно повлияет на семейный бюджет при минимальной зарплате.

Остальные пользователи относятся к изменениям по-разному. Пассажирка Олеся считает повышение оправданным, поскольку отражает реальные расходы перевозчика. Анатолий, льготник и инвалид войны, не был проинформирован об изменении цены и обычно пользуется маршрутом для поездок в больницу.

На середину декабря около десяти перевозчиков подали в департамент регионального развития Житомирской ОГА письма о намерении повысить цену. Среди них направления Житомир – Озерное, Житомир – Заречаны, Житомир – Ивановка и Житомир – Довжик. По словам начальника отдела транспорта Валерия Ясинецкого, тарифы на пригородные и междугородные автобусные рейсы регулируются перевозчиками самостоятельно, поскольку государство отменило ограничения на их установку.

С 15 декабря 2025 года стоимость проезда на маршруте «Автостанция Житний рынок — Озерное» составляет 25 гривен. Подорожание проезда в Житомирской области начало действовать с 20 декабря и будут применяться на всех пригородных и междугородных рейсах компании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Почти 2,5 миллиона убытков: в Житомирской области экоинспекторы обнаружили незаконную вырубку 158 деревьев.

Также Politeka сообщала, "Сила восстановления": в Житомире ветеранам помогли преодолеть ПТСР и найти путь к полноценной жизни.