Подорожание проезда в Кировоградской области официально задел город Александрию, где 29 января во время заседания исполкома было принято решение о пересмотре тарифов на пассажирские перевозки, сообщает Politeka.
Информацию об изменении стоимости опубликовали на сайте Александрийского городского совета. Решение вступило в силу 9 февраля 2026 года.
Причины повышения
В горсовете объясняют, что пересмотр тарифов связан с экономическими факторами. В частности, минимальная зарплата работников транспорта увеличилась более чем на 30%, а стоимость запчастей и технического обслуживания увеличилась более чем на 50%.
Без коррекции перевозчику было бы сложно обеспечивать стабильную работу транспортных средств, отмечают в ведомстве. До этого времени поездка в черте города стоила 12 гривен, а маршрут в поселок Александрийский обнимался пассажирам в 18 гривен.
Новые тарифы
После повышения на городских маршрутах № 81/2, 81/3, 81/4 поездка теперь стоит 15 гривен. По направлению к поселку Александрийского стоимость выросла до 20 гривен.
Перевозчик, городское предприятие «Александрийский транспорт», сначала предложил установить тарифы более 19 гривен за поездку по городу и 27 гривен в поселок. Управление экономики провело детальный анализ пассажиропотока и проверку данных расчетов.
По результатам обследования экономически обоснованный тариф определили на уровне 15,95 гривны по городу и 21,30 гривен в поселок. Комиссия округлила цифры в удобные суммы, которые и поддержал исполком.
Воздействие на жителей
Удорожание проезда в Кировоградской области влияет на ежедневные расходы жителей, особенно регулярно регулярно пользующихся городским и пригородным транспортом. Для пассажиров это означает необходимость закладывать дополнительные средства в семейный бюджет и планировать поездки по новым тарифам.
Городские власти подчеркивают, что новые расценки позволят перевозчику поддерживать транспорт в надлежащем состоянии и обеспечить регулярное обслуживание всех маршрутов.
