В 2026 году порядок предоставления помощи для ВПЛ в Кировоградской области на проживание для внутренне перемещенных лиц продолжает действовать.

Государство продолжает поддерживать украинцев денежной помощью для ВПЛ в Кировоградской области, а в 2026 году система выплат действует с изменениями и уточнениями, пишет Politeka.net.

Рассказываем, на какую помощь могут рассчитывать переселенцы.

В 2026 году порядок предоставления помощи на жительство для внутренне перемещенных лиц продолжает действовать. Ключевым нормативным актом остается постановление Кабинета Министров Украины №332, регламентирующее условия назначения, продления и прекращения выплат.

В 2026 году механизм оказания поддержки на проживание для ВПЛ остается в силе. Основным нормативным документом является постановление Кабинета Министров Украины №332, определяющее порядок назначения, продления или прекращения выплат.

Размер ежемесячной поддержки составляет:

2 000 грн - для взрослых;

3 000 грн - для детей и лиц с инвалидностью.

Денежную помощь для ВПЛ в Кировоградской области поддержку назначают на каждого члена семьи, который имеет официальный статус внутренне перемещенного лица и внесен в Единую информационную базу ВПЛ.

Выплаты продлевают сразу на шесть месяцев, но после проверки доходов семьи. В 2026 году ориентиром для расчетов является прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность – 2595 грн. Помощь продлят при условии, что среднемесячный доход на одного человека за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума, то есть 10380 грн. Если этот показатель больше, выплаты на следующий период не начисляются.

Постановление №332 определяет перечень категорий переселенцев, для которых уровень доходов семьи не влияет на право получения пособия на жительство.

Речь идет, в частности, о:

пенсионеров, если размер их пенсии не превышает 10380 грн;

лиц с инвалидностью I и II группы;

детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 23 лет;

приемных родителей, родителей-воспитателей и опекунов.

В то же время помощь может не назначить или прекратить ее выплату, если семья, несмотря на статус ВПЛ, не соответствует критериям финансовой уязвимости.

В частности, основанием для отказа является ситуация, когда в течение трех месяцев до обращения лицо или члены его семьи:

приобрели автомобиль в возрасте до пяти лет (кроме транспортных средств, переданных для нужд обороны);

купили земельный участок или жилье на сумму более 100 000 гривен (за исключением имущества, предоставленного государством или общиной);

имеют на банковских счетах или депозитах более 100000 гривен;

приобрели иностранную валюту или банковские металлы на сумму более 100 000 гривен (кроме случаев получения благотворительной помощи или оплаты лечения, обучения или социальных услуг);

владеют жильем вне зоны боевых действий или временной оккупации площадью свыше 13,65 м² на одного человека.

Отдельным новшеством 2026 может стать введение дополнительной поддержки для детей из числа ВПЛ. С февраля 2026 года планируется восстановление специальной ежемесячной выплаты в размере 3 000 грн, предназначенной для компенсации расходов на аренду жилья для детей-переселенцев.

Источник: Напенсії.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: чего ожидать от ситуации в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: куда следует обратиться за получением.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: стало известно об условиях получения.