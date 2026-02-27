Новый график движения поездов в Кировоградской области начнет действовать в начале марта и предусматривает изменения в курсировке некоторых пригородных электричек.

Новый график движения поездов в Кировоградской области включает временную отмену некоторых пригородных экспрессов на отдельные даты марта и начало апреля, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Кировоградской области проинформировали на официальном Фейсбук-странице регионального филиала «Одесская железная дорога» акционерного общества «Укрзализныця».

В частности, №6274 Подольск - Помошная не будет курсировать 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 и 31 марта 2026 года, а №6273 Помощная - Подольск будет отменен 4, 7, 11, 14, 18, 21.

Причиной изменений в расписании называют уменьшение пассажиропотока и необходимость экономии эксплуатационных расходов.

В связи с этим для пассажиров предусмотрены альтернативные рейсы: №6272 Подольск - Помошная и №6275 Помошная - Подольск, которые будут курсировать в указанные дни.

В то же время новый график движения поездов в Кировоградской области предусматривает и изменения в межрегиональном сообщении.

№54/53 Одесса - Днепр, который проходит через Кропивницкий, Знаменку и Александрию, теперь будет курсировать ежедневно.

Такое решение было принято для обеспечения стабильного сообщения в условиях непогоды и возможных перебоев с электроснабжением. Пассажиры могут воспользоваться этим маршрутом для поездок как в направлении Одессы, так и в направлении Днепра.

Этот пассажирский состав обслуживает ключевые станции нашего региона: Александрию, Знаменку-Пасс., Кропивницкий, Новоукраинку и Помощную.

Расписание предусматривает отправку из Днепра в 21:03 и прибытие в Одессу в 08:19 на следующий день. Детали остановок на каждой из станций следует уточнять на сайте перевозчика, или же в кассах вокзалов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: чего ожидать от ситуации в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: куда следует обратиться за получением.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: стало известно об условиях получения.