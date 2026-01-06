Під час проведення ремонтних робіт діятимуть графіки відключення світла в Житомирській області на 7 січня.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 7 січня діятимуть в частині населених пунктів, вони вводяться через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Житомиробленерго».

Енергетичні служби інформують, що тимчасові обмеження в електропостачанні запроваджуються у зв’язку з проведенням планових технічних і ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Такі заходи є необхідними для підтримання стабільної та безпечної роботи енергосистеми.

У зв’язку з цим 7 січня в Житомирській області застосовуватимуться графіки відключення електроенергії на період проведення робіт. З 9 до 17 години обмеження вводяться в населеному пункті Граби за адресами:

Космонавтів 10, 12, 21, 23, 27, 29, 31;

Зарічанська 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 4, 6, 7А, 8;

Незалежності 12;

Лісова 1, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8;

Сонячна 13, 14, 18, 26, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 40, 42, 48, 50, 8;

Терехова 13, 16, 3, 6, 18, 20, 26, 28, 31, 35, 37, 41, 43.

Через плановий ремонт вводяться обмеження з 9 до 17 години у населеному пункті Кремне на вулицях:

Грушевського 20, 28, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 20, 28, 25, 26, 27, 29, 4, 6, 7, 8;

Зарічна 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 45, 49, 53, 4, 8, 20, 3, 36, 39а, 6;

Лесі Українки 4, 22, 18;

Лісна 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 4, 7;

пр-к Ветеринарний 2, 3, 4, 7, 12, 12а;

пр-к Луговий 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12, 6.

У зазначений часовий проміжок, з 9:00 до 17:00, у населеному пункті Серби буде тимчасово припинено електропостачання за визначеними адресами:

Писківська 11, 2, 1, 10, 14, 2, 8;

Центральна 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 А;

Павла Ялікова 17, 3, 2, 5;

Середівська 1, 4, 6.

Також обмеження вводяться в населеному пункті Ходорівка з 9 до 17 години на вулицях:

Травнева 16, 1-а, 10, 11, 11а, 12, 13, 2, 3, 3а, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9;

Оліївка 1, 10, 11, 12, 14, 2, 20, 26, 3, 4, 5, 6, 9;

Центральна.

Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

